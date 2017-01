לא באמת מלמדים אותך לדבר אנגלית

1/2017

הנה, הגעתי לשלב בחיים שבו כנראה אצטרך ללמוד לדבר באנגלית. יש לי עבודה מסודרת עד סוף יולי והתוכנית היא לברוח משם ברגע שהקיץ נגמר ולא להאריך חוזה. כדי להשתלב בעבודה "של גדולים" שהיא גם לטעמי ולטעמו של חשבון הבנק שלי, התחלתי ללמוד נושא מעניין שדורש להוציא את האנגלית מהבוידעם. אני קוראת וכותבת ולומדת כמעט רק באנגלית בחודשיים האחרונים וכשמדברים איתי אני מבינה טוב (ואני בסדר גמור גם אם אין תרגום לסדרה שמתחשק לי לראות) אבל כשמגיע תורי לדבר זה פשוט מביך. אין לי מספיק בטחון ומעולם לא לימדו אותי לדבר באנגלית, לא ביסודי ולא בתיכון וגם לא בשום מסגרת אחרת. שלא תטעו - בבגרות בעל פה באנגלית קיבלתי 100, אבל רוב הבחינה עסקה במתכון של הבוחנת ללזניה ופחות בכישורים הוורבליים שלי. Wish me luck then.