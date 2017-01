1/2017

אור ירח טריילר

ארצות הברית (2016)

Moonlight אור ירח סרט

שפת הסרט: אנגלית, תרגום בעברית

משך זמן סרט: 111 דקות

ז'אנר: דרמה

במאי/ת: ברי ג'נקינס

שחקנים: מהרשלה עלי, שאריף ארפ

תסריטאי/ת: ברי ג'נקינס

הסרט היה מועמד לגלובוס הזהב 2017, העלילה מגוללת את סיפור חייו של בחור אפראי אמריקאי משהו קטן ועד לבגרותו עובר את כל הקשיים הקשים בחייו בשכונת עוני במיאמי ומנסה למצוא את מקומו בעולם.

A timeless story of human self-discovery and connection, Moonlight chronicles the life of a young black man from childhood to adulthood as he struggles to find his place in the world while growing up in a rough neighborhood of Miami.