1/2017

אוקיי אני ממש שמחה. אני מרגישה שאני מאוד עוזרת לסובבים אותי וזה מספק אותי. עשיתי היום מתיחות וגם 100 סקוואטים, הרגשתי שהיה לי קצת זמן פנוי. שתיתי 4 או 5 כוסות מים (זאת התקדמות יפה מצידי) מחר אנסה לשלב לי מים במהלך היום - אוליי אני אפילו אמלא לי עוד מים בארומה או משהו למרות שאני ארגיש קצת ווירדו. מחר עוד אימון שאנסה להכפיל אותו ולהוסיף לו עוד סקוואטים וכמובן מתיחות לפני ואחרי. השרירים ברגליים שלי ממש תפוסים אבל שאר השרירים שלי כבר השתחררו ומצד אחד זה כיף ומצד שני אני מרגישה שאני רוצה להרגיש שהגוף שלי מרגיש את זה you know what I'm saying? חחח זה משהו שאמינם תמיד היה אומר.

גם לא קיבלתי וסת אני באיחור של קרוב לחודש לעזאזל. מקווה לא להשריץ זבי חוטם לעולם האכזר הזה בינתיים. זהו מחר קמים מוקדם לעשות דברים של מבוגרים. למה הכל עכשיו סובב אצלי סביב ספורט ולמרות שקורים לי דברים מרגשים אני לא כותבת פה?

מישהו קורא אותי בכלל? אפשר למות פה משעמום ולחשוב שאני קצת על הספקטרום