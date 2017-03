3/2017

אני רוצה להיות בר רפאלי :) ולא מהסיבות ה"רגילות" אני לא מקנאה בחיים/יופי/כסף/בעל/שלה, רק ברוגע, בנונשלנט, במה שהיא משדרת, גישה כזו של "אני בטוחה בעצמי, אני עושה מה שבא לי ואני יודעת שהכל יהיה בסדר".



אני יודעת שאולי זו רק הצגה, בסך הכל היא מראה לנו את מה שהיא רוצה שנראה, אי אפשר לדעת מה באמת קורה שם, אבל היא פשוט נראית תמיד כל כך בטוחה בעצמה, בהכל, רואים את זה בהתנהגות שלה, בדיבור שלה, בצורה שהיא מתראיינת כאילו כלום לא יכול לפגוע בה. הייתי רוצה טיפה מזה, טיפה מהרוגע, טיפה מהביטחון...

לפני שעה בערך היא הכריזה באינסטגרם שהיא מצפה לתינוק שני, בערך שבעה חודשים אחרי הלידה של ליב, זה היה רק עניין של זמן, מיד אחרי הלידה היא הכריזה שהיא רוצה עוד הריון בקרוב והנה...

אני נזכרת בעצמי שבעה חודשים אחרי לידה...לא חשבתי שארצה ללדת שוב אף פעם...הייתי עדיין עם הילד בבית, במערבולת רגשית מטורפת... אבל בר החליטה ובר עושה.

אולי זה נשמע שאני סתם קנאית ומממורמרת זו לא הכוונה שלי...אני פשוט אמביוולנטית, מצד אחד אני באמת מעריצה אותה על כל התכונות האלו שכל כך הייתי רוצה שיהיה לי יותר מהן ומצד שני זה גם מעורר בי דחייה, שהיא מתנשאת מעל כולנו, שהיא חושבת שהיא יותר טובה ...

כן, אני עוקבת אחריה באינסטגרם (כמו שאני עוקבת אחרי המון סלבס אחרים...שריטה שלי)

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all, זה מה שכתוב בכותרת החשבון...

"רוב האנשים רק קיימים..." כן זה נכון, אבל לא בר רפאלי, היא לא "רק קיימת" היא עושה הכל ובגדול, היא לא מניקה, היא רוצה עוד הריון עכשיו והיא עושה את זה (חישוב גס אומר שהיא נכנסה להריון כשהבת שלה הייתה בת חמישה חודשים בערך...אולי פחות?)

גם אני רוצה קצת מהכוחות האלו...גם אני רוצה קצת פחות "רק להתקיים" ויותר להיות קיימת באמת, לחיות באמת...

איך עושים את זה בר?

ושיהיה לך במזל טוב