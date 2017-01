מעמדת המאבטח

1/2017

עכשו אני זוכר למה הפכתי להיות כזה.

מסתבר שבעולם שלנו מתיחסים אלייך רק עם אתה מגזים, משקר, פועל בלי לחשוב או להתחשב... אם אתה מבקש כי אתה מרגיש שאתה צריך זה לא מספיק צריך לעשות סצנה, לא בטוח באיזה שלב שחכתי שככה העולם שלנו עובד.

חוץ מזה העיקר שאנחנו אומרים אחד ל שני בוקר טוב, תודה, בבקשה, בתאבון, האם מישהו אי פעם באמת התכוון למילים הממש ריקות האלה?

כשאתה שומע 300 פעם ביום בוקר טוב

500 פעם תודה ובבקשה

ועוד 200 לילה טוב

הכל הופך לנורא מובן מילים ריקות, אנשים ריקים, עולם רובוטי ומוסכמות חברתיות שבאו לעזור ולהפוך אותנו לרובוטים שנולדנו להיות, הרי זה מה שכולם עושים, לא?

הקטע הכי טוב כנראה הוא צורת המחשבה שהחדירו באנשים, כי אם לא תעשה כלום ותתקדם ותשקיע אתה בעצם מבזבז את החיים שלך?

רגע אז בעצם מישהו הכתיב לנו שהחיים שלנו הם: למידה למידה ועוד למידה, התקדמות ועבודה קשה. (אהה התרבות סליחה שחכתי את ההתרבות!)

לאן אתם מתקדמים? שאיפות? לא לבזבז את הזמן? Not everyone who's alive is living?

ראיתם פעם אריה יושב ואומר: ״וואי אני מבזבז את החיים שלי אין לי השכלה, אין לי עבודה״...

או חתול אומר: ״אני ישן כלכך הרבה איזה בזבוז של החיים״

אומנם האדם חושב שהוא היצור החכם ביותר אבל כשחושבים על זה ... אנחנו חיים בעולם של מוסכמות חברתיות עולם שבו להבין מי אתה לא תמיד אפשרי וגם אם הבנת, לא תמיד יש מה לעשות אבל חח לך תבין קודם.

כשחושבים על זה אנשים אומרים שללמוד ולהבין ולהתקדם ולהשקיע זה חשוב אבל בואו נראה...

המלחמות בעולם שלנו עדיין סובבות סביב יצורים דמיונים למיניהם (״אלים״) וואו המודרניזציה, מדהים בעיני, כמה קל להפוך אדם לרובוט עכשו?

או להפך אנשים שטוענים שמאיפה להם ההומניות אם לא ה״אלוהים״, באמת? אתם באמת לא רואים את הבעיה בזה? מה אמרנו האדם יותר חכם מחיות? בטוח?

אם שואלים אותי (וכמובן שלא שואלים אותי) לפחות חיות רבות על הישרדות? (מי חכם יותר עכשו)

כן נו אז אני משליך הרבה על היצורים הדמיוניים.. נסו אתם לגדול במקום שבו מי שמאמין ומי שלא אומר לפחות פעם ביום ״תודה לאל״ או ״בעזרת השם״ (מה אמרנו מוקדם יותר להתקדם לשאוף ללמוד) לא לא אלוהים יעזור לנו אל תקשו על עצמכם.

כן זה נראה כאילו אני מאשים את הפיקציה הקטנה והמשונה הזאת של אלוהים בהכל... אבל מה לומר... נסו לחיות את החיים שלי, אני אומנם נרקסיסט שמאוהב בעצמו אבל בסופו של דבר אני לא יותר ולא פחות מאף אחד אני פשוט בין הבודדים שלקחו והסתכלו על הכל בצורה נטרלית, לא מובן אפילו איך להסביר, אז נתחיל מההתחלה (טוב יש גם כמה התחלות אבל ננסה)

נחזור לסיפור החיות:

מה חיות עושות- בעיקר שורדות ומתרבות?

מה האדם עושה- בעיקר שורד, מתרבה, גורם למוות, למחלות, להרס, לניצול לא נכון של העולם שלנו.

אוקי רגע בתור התחלה ואני מנסה להתחיל כבר כמה זמן (כן אני מבולגן אז בהצלחה עם זה)

אוקי פיצוץ אוכלוסין למשל-

1.לחיות אין לנו יש... חשבתם מתישהו למה?

אז כמה נקודות למחשבה:

*האדם החכם והנעלה על כולם והכל (חוץ מיצורים דמיוניים כמובן) הורג חיות, ושלא נזרוק כאן את המילים השרדות כי מה שקורה בעולם שלנו לא חושב שהייתי קורא לו השרדות.

*זכויות אדם ולהתרבות כרצונך? אני מצטער אבל לחיות יש את שרשרת המזון ובגלל זה יש שרשרת השרדות מסויימת שמונעת את גידול האוכלוסיה למצב שהעולם אינו יכול להחיל!!!

כןכן כמה לא הומני מצידי אבל אם כבר כולנו כאלה מלומדים ןחכמים אז בבקשה נקודה מדעית.

עד כאן ראינו כמה סיפורים על האדם שהם בשפה פשוטה מה שהאדם קרא לו התקדמות, למידה, דמוקרטיה, חיים בעולם המודרני... (ושוב אני אומר האדם לדעתכם עדיין כלכך נעלה וחכם?)

והנה עוד כמה דברים אם נסתכל בהיסטוריה האנושית:

מוות, מחלות, מגפות-> לא מזכיר את שרשרת המזון? כי בעצם אם האדם באמת יגיע למטרה המדעית והרפואית שלו ויצליח לטפל בהכל ברעב במחלות בהכל באמת הכל אנחנו אפילו לא באמת יכולים לתאר לנו מה זה הכל אבל תחשבו על זה כל פתרון יוצר בעיה חדשה, אם נרפא את כל המחלות יהיה פיצוץ אוכלוסין ורעב (לא שעכשו אין אז עוד עם זה?) ונגיד שהיינו חכמים מספיק ומצאנו איך למנוע את הרעב, איפה נשים את כל האוכלוסיה? אוקי אז היינו ממש חכמים ומצאנו גם מקום לאוכלוסיה? רגע אבל מה כולם יעשו? פתרנו את כל הבעיות לא? אהה סליחה כולם עדיין מתים בסוף? אוי לא היינו מספיק חכמים? רגע שניה שניה אולי עכשו היצורים הדימיונים יבואן לעזרתנו? אוקי אוקי כולנו חיים, שמחים ויודעים הכל! מה עכשו? תנו לי לנחש? שננוח עכשו? כי בעצם זהו אנחנו שלמים אנחנו יודעים הכל אין יותר מה ללמוד אין לאן להתקדם אין כלום רק לרבוץ לנו ביקום הענק והמלא (יודעים מה זה ממש הפוך מאיך שאני מגיע למסקנה הזאת בדרכ)

אז איפה היינו נשאר לנו להיות שמחים וזהו? מישהו כאן באמת חושב שהאדם מסוגל לזה? יודעים מה, כאן אני מוחא כפיים לנצרות,כןכן האדם מושחת מיסודו זאת האמת!

מישהו באמת מסוגל לראות אותנו חיים לנו בהרמוניה מושלמת שכזו? חחח תכלס זה לא רחוק מלהאמין ביצורים דמיוניים... ושוב המעגל הניצחי... אנשי דת מלומדים! מדהים בעייני כמה ידע יכול להיות לאדם וכמה עיוור הוא יכול להיות בכל מקרה.. טוב נו ידע... מונח מופשט שכזה, מי אמר שכל ידע הוא טוב? אני חושב ששמעתי את זה כמה פעמים ידע זה כוח? עדיין בטוחים בזה?

נחזור לרגע למקום שבו אין לנו יותר מה לעשות עם עצמנו בעולם המקסים והמושלם שבניתי לנו... אז כשאני אומר שלישון להזדיין לאכול ולהסתובב לך הם הדברים החשובים באמת אולי כדאי שהאנושות תתחיל לחשוב לכיוון הזה כי זה הכי קרוב למושלם שאפשר לקבל כאן לדעתי.

עכשו לי ולנרקסיסם שלי יש עוד המון הבנות ומסקנות חשובות לחיים אבל כרגע התעייפתי מהכתיבה (דרך אגב עוד פעולה של האדם המודרני שהייתי קורא לה קצת מיותרת) אבל נו כאן זה רק עניין של טעם.

בקיצור עד הפעם הבאה שארגיש שאין בי יותר מקום להכיל את כל השטויות האלה.