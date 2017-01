1/2017

קמתי הבוקר בתחושות קשות מאוד.

מחנק בגרון, גוש בחזה.

חלמתי חלום הזוי וקמתי עם הרגשה הזויה.

עוד מעט אולי יתחילו הטלפונים עם התשובות לראיונות שעשיתי, ויש לי ראיון נוסף היום.

מצב הצבירה הנוכחי שלי הכי לא מתאים לראיון עבודה, ולשכנע מישהו למה המשרה שהוא מציע היא משרת חלומותיי. זה כמו לטפס על הר ממש גבוה.

הפחד הוא -

שאני אבחר לא נכון ואתקע שוב בעבודה שהיא "לא בשבילי".

אבל מה כן בשבילי? - אין לי לזה תשובה.

אז הרעיון היה להעביר את הזמן עד שאני אדע.

בייבי אתמול בלילה בכוחותיו האחרונים אמר לי - פשוט תבחרי. הוא רואה שההתלבטות מאמללת אותי והוא מנסה לנטרל את הגורם המאמלל, היינו ההתלבטות עצמה, ובכך למנוע את האומללות. אבל גם אם אבחר אולי תגיע אחר כך אומללות מסוג שונה.

המחשבות שלי רצות על 120 ואין מסקנה. המסקנה היא שחשיבה מאומצת לא תוביל לפתרון. לכן החלטתי לקום מהמיטה ולהתחיל את היום, כי אין דרך לפתור את זה רעיונית.

אני יכולה עכשיו להחליט שזו הייתה טעות לפנות לכל המשרות "המאורגנות" הללו בחברות הגדולות, ושמה שצריך זה עוד קצת זמן ולמצוא משהו יותר קרוב, יותר רך, אולי שתי משרות, אולי משרה חלקית, בתחום שיש לי בו עניין אמיתי.

זה קורץ לי ואני באמת לא יודעת מה לעשות.

לא יודעת מה לעשות.

לעבור שוב על מודעות הדרושים לא יניב פירות, זה רק מכניס אותי ללחץ. ההיצע הגדול שם מכניס אותי לבלבול. אני צריכה להתמקד. אני חייבת לקבל החלטות.

אם אני מחליטה לוותר על הכיוון הזה, I might as well לבטל את הראיון היום ולחסוך לעצמי עוד מאמץ והתלבטות נוספת.

אך משהו בי מפחד גם לוותר על הכיוון הזה, משהו בי רוצה שהכל יסתדר כאן ועכשיו וללכת על הדבר הראשון שיש, שיטה לקבלת החלטות שבעבר התבררה כטובה ורעה גם יחד. אם לא זה אז מה כן??? להתבחבש עכשיו עוד חודש ולא להגיע למסקנה? או להתחיל לעבוד, לחשוב לעומק ואם אחליט יכולה להמשיך לחפש תוך כדי גם. העולם לא מגיע לקצו. אם אני אחליט על משהו חברתי, יכולה לחפש תוך כדי העבודה. למרות שזה יהיה קשה, כי אני לא אוכל לצאת.

אני גם כל כך רוצה כבר לעבוד במשהו שאני באמת מחויבת אליו.

נראה לי שאדחה את כל ההחלטות לאחרי הסופ"ש. אולי זה רעיון טוב, לומר לחברות שאני צריכה זמן עד תחילת שבוע הבא. זה הוגן, כמו שחיכיתי לתשובה שלהם. זה מה שאעשה.

קשה לג'נגל בקטע של "לשמור את כל האופציות פתוחות". רצה אחרי הפקידה בלשכת התעסוקה שתאשר לי למרות שלא באתי לחתום, כי הייתי בראיון עבודה. כי אולי בכל זאת לא אתחיל לעבוד וכן ארצה לממש את זכותי. מכל המאמצים שאני עושה בימים האחרונים הרוב לא יניבו פרי.

בייבי גם אמר שאני צריכה להקליל. לקחת את זה יותר בקלות. הוא צודק... אבל בלי שליטה המוח שלי נגרר לתסריטי אימה בהם צעד אחד לא נכון מוביל אותי היישר לתחתית הבור. אולי אני צריכה לעבוד על אופטימיות וחשיבה חיובית. מה שקורה לי הוא בסך הכל טוב. אני עוברת תהליך של התבגרות וגם היכרות עם עצמי, שבסופו גם אם אבחר לא נכון, אלמד משהו חדש ואחר כך אוכל לצאת לדרך חכמה יותר.

נשמע טוב? כי זה חירטוט כמו שאני מחרטטת בראיונות.