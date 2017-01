1/2017

אומרים שמה שהפך את שרלוק הולמס לבלש כל כך גדול היה היכולת שלו לבצע היקשים לוגיים.

נכון, הוא היה גם איש מבריק ועם ידע עצום אבל מה שפתר כל תעלומה מחדש היתה היכולת שלו לשים לב לפרטים הכי קטנים ולקשור ביניהם כדי לקבל את התמונה הכוללת

וכמובן המשפט האלמותי: Once you've eliminated the impossible, whatever's left, however improbable, must be the truth...

אני נהנה מזה מאוד... :)