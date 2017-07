זר תבואה - ספר שירה

7/2017

זר תבואה מאת פרופ' עדה אהרוני





המשוררת עדה אהרוני ומשמעות השלום בשירתה









הספר "זר תבואה", מאת המשוררת והסופרת בעלת שם עולמי, פרופ' עדה אהרוני, בהוצאת הספרים "גוונים", מבוסס על תרגום מחקר מקיף של פרופ' ומבקר ספרות מצרי נודע, פרופ' מוחמד פאוזי דאיף, מאוניברסיטת קהיר, שהוציא במצרים ספר מרתק על המשוררת הישראלית ילידת מצרים– עדה אהרוני.

בין הנושאים העיקריים אשר באים לביטוי בשיריה של עדה, וזוכים לתשומת לב מיוחדת בספר: זיקתה לזהות ישראלית, ההקשר שבין הזהות היהודית לבין הזהות הישראלית, יחסה לשאיפות שכניה המצרים והפלסטינים. הערכתה לפרופ' פאוזי דאיף שמתייחס להשקפותיה ורגשותיה המובאים בשירתה בהבנה ובפתיחות מופלאה. דרך שירתה פאוזי דאיף מגיע ללמידה בלתי צפויה של הבנה עמוקה כלפי המניעים האידיאולוגיים שעל יסודם קמה מדינת ישראל, וכמו המשוררת, הוא מביע אופטימיות לגבי אפשרות של "שלום צודק ובר קיימא", בין הישראלים לבין כלל העם הערבי, כולל הפלסטינים.

תרגום המחקר מאת פרופ' פאוזי דאיף, מערבית לעברית, על ידי פרופ' חיים אהרוני, והצגתו עם תגובות של המשוררת- עורכת, בספר החדש "זר תבואה", הוא חגיגה אמתית לקורא העברי. מעל איכותו הספרותית והתרבותית המעולה של הספר, הוא מאפשר דיאלוג פורה ובונה עם הקורא, ומצביע על תחילת מגמה חדישה במצרים כלפי הספרות והתרבות הישראלית.

בנוסף לניתוח המעמיק והמרגש מאת פאוזי דאיף של שירי עדה אהרוני, הוא גם מתרגם את שיריה מעברית לערבית והם מופיעים בספרו עברית מול ערבית. ("משמעות השלום בשירתה של עדה אהרוני" - מפהום אל סלאם פי שעיר עדה אהרוני, הוצאת אל ניל, אוניברסיטת קהיר).

פרופסור עדה אהרוני נולדה בקהיר, מצרים, ועלתה ארצה בשנת 1950. היא משוררת בעלת שם עולמי, סופרת וסוציולוגית. היא עבדה באוניברסיטת חיפה כמרצה לשירה ולספרות אנגלית, וכן הרצתה בתחום "פתרון סכסוכים" בטכניון בחיפה. אהרוני היא בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים, BAבספרות וסוציולוגיה, .M.Phil., באוניברסיטת לונדון, בספרות אנגלית ו PH.D. מהאוניברסיטה העברית בירושלים, על יצירות הסופר היהודי- אמריקאי חתן פרס נובל לספרות – סול בלו. היא קיבלה את התואר פרופסור באוניברסיטת פנסילבניה, בארה"ב.

אהרוני היא גם סופרת וחוקרת בעלת שם עולמי בספרות ובחקר יהדות מצרים, וחקר יהודי ארצות הברית. היא פרסמה 33 ספרים, ביניהם ספרי שירה שתורגמו לשפות רבות, העיקריים: "פרח נדיר", "ביער הכרמל שלי", "שבוע ירוק", "בחיק כפות ידיך", "מהפירמידות לכרמל" ו"הרימון." ספריה של עדה אהרוני זכו לפרסים רבים, ביניהם: פרס המועצה הבריטית, פרס הנשיא שמעון פרס לתרבות שלום, ואות יקירת חיפה – עיר הדו-קיום והשלום. ספר שיריה "פרח נדיר" מתורגם לאנגלית, על ידי המשוררת עצמה, היה מעומד לפרס נובל. הרומנים ההיסטוריים העיקריים מפרי עטה אשר קבלו תהודה עולמית, הם: "יציאת מצרים השנייה", "זיכרונות מאלכסנדריה", "מהנילוס לירדן", "קירוב לבבות: רומן על יהודי מצרים", ו"עידן הזהב של יהודי מצרים – עקירה ותקומה בישראל."

אהרוני היא המייסדת והנשיאה העולמית של עמותת איפלק – הפורום הישראלי והבינלאומי לספרות ותרבות השלום - IFLAC - INTERNATIONAL FORUM FOR LITERATURE AND CULTURE OF PEACE. ספריה, מחקריה ושיריה תורגמו לשפות רבות וזיכו אותה בפרסים רבים בישראל ובעולם.

עדה אהרוני מספרת: "בקוראי את הספר, התפלאתי והתפעלתי מהעבודה הרבה והרצינית שהושקעה בניתוח שירתי על חיי במצרים ובישראל, ועל הבנתו העמוקה והמהימנה של פאוזי דאיף בקשר ל"יציאת מצרים השנייה" - העקירה הכאובה של הקהילה היהודית במצרים. התפעמתי עמוקות לא רק מניתוחו החכם, הרגיש והמדוקדק של פרופ' פאוזי דאיף, אלא גם מתרגומו הנפלא של שיריי לערבית, ומאמונתו ורצונו העז לבניית גשר להבנה והתפייסות בין שני העמים, הערבי והישראלי, באמצעות השירה, הספרות והתרבות.

"גם אישי היקר, פרופ' חיים אהרוני ז"ל, מהטכניון, העריך מאוד את מחקרו של פאוזי דאיף ותרגם בצורה נפלאה את ספרו מערבית לעברית. היום, כשמצרים בהנהגת הנשיא הנאור אל-אסיסי, משתפת פעולה עם ישראל, בעיקר בהגנתה נגד הטרור של דאעש בסיני - החלטתי להוציא לאור את ספרי "זר תבואה" עם תגובותיי למחקרו של פאוזי דאיף, "לזכרם של יקיריי: אישי חיים, בתי טלי, אימי ואבי, שהיה איש תבואות במצרים. ולכן קראתי לספר "זר תבואה". מצער אותי מאוד שיקיריי האהובים שכה עזרו לי בהכנת הספר, לא זכו לראותו".

בין המבקרים הרבים שברכו על הספר, פרופ' שמעון שמיר, שגריר לשעבר במצרים ובירדן, כתב: "יש בעבודתו של דאיף צעד קדימה לכינון יחסי תרבות בינינו לבין המצרים. אני מתרשם שמספר המצרים המגיבים בחיוב על דבריהם של אוהבי השלום אצלם הולך ורב, ואין ספק שיש לדאיף וספרו על המשוררת עדה אהרוני, מקום של כבוד ביניהם".

כמו כן, פרופ' שמואל מורה מהמחלקה לספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים, עמד על החשיבות של הספר וכתב דברים מלבבים: "אני מלא הערכה ושמחה על ההישג שזכינו לו... ספרו הנהדר של פרופ' פאוזי דאיף על המשוררת המחוננת ילידת מצרים, עדה אהרוני. חשוב מאד והכרחי שידעו על הספר בעולם ובישראל ובמיוחד במשרד החוץ, משרד ראש הממשלה, ומשרד החינוך".

"זר תבואה – המשוררת עדה אהרוני ומשמעות השלום בשירתה" מבוסס על ספרו של פרופ' מ. פאוזי דאיף, בעריכת פרופ' עדה אהרוני. מתרגם מערבית לעברית: פרופ' חיים אהרוני. הוצאת הספרים "גוונים". 142 עמודים. מחיר לצרכן 68 ש"ח. להשיג בכל חנויות הספרים.