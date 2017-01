1/2017

I hate myself and I want to die

טוב אז כן יצאנו בסוף והיה חרא חרא וזבל. מה אתה מדבר איתי על דברים חרא? כאילו אני מבינה שאני צריכה להרגיש טוב עם זה שאתה נפתח אליי עם כל החרא שלך אבל עם כל הכבוד, אין לי זין לזה. פשוט ישבתי שם כמה שעות ורק הקשבתי, לא הצלחתי לדבר. הרגשתי כמו אחת החברות שלי שתמיד מקשיבה ואף פעם לא מספרת, פשוט מחליקה שאלה וכאילו הופכת את הסיפור אלייך.

אני לא יכולה יותר ואין לי כוח לדרמות שלך וגם נראה לי ששכחתי אצלו את המטען שלי כוסרבק