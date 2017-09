אני... לטוב ולרע

מלאו כאן את כתובת האימייל

כל פעם אני מדברת על זה.. מילים לחוד ומעשים לחוד ושוב יום וחצי עובר ואתה נעלם כי אתה כועס. ואין לך זכות לכעוס לא אני מתכתבת עם אחרים באתר של נחשים וסוטים לא אני עושה לייקים לתמונות של גברים כמעט ערומים אתה איתי 3 שעות ומתוך זה שעה וחצי מתכתב עם זונה משם יום למחרת שולחת הודעות ואתה לא עונה. בתמימותי אני חושבת שאתה ישן, אבל לא, שוב באתר ומתכתב עם אחרות היא צדקה, אני מטומטמת מדי לחשוב שלי זה לא יקרה... אבל אתה כועס ולא מדבר איתי אתה זה ששוב נעלם אתה זה שבוחר לענות לי לא כשאני מציעה לתקשר אולי כל זה מיותר.. לא מתכוונת כל יומיים לדאוג, לחשוש, לבכות ולכתוב על זה בבלוג מחורבן כי אתה נעלם ופוגע בי אני מדברת לקיר כשאני מדברת איתך אז אני שופכת פה ונמאס לי מזה אהיה מאוד ברורה תיעלם מעכשיו כמה שתצטרך להחליט טוב טוב אבל שהדברים יהיו ברורים.. אין אחרות, אין להתכתב עם אחרות. אין להיעלם יותר, אין לנתק שיחה כי משהו לא מתאים לך לדבר עליו. מה שהיא הסכימה וויתרה לך.. לא יהיה איתי..חד משמעי. Take it or leave it!!!! את הדמעות ששפכתי עד כה בזכותך, עד כאן. לא יהיו יותר.

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Angel and Demon , 22/9/2017 22:04