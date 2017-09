אני... לטוב ולרע

מלאו כאן את כתובת האימייל

שמעתי שיר בדרך הביתה שהמילים שלו היו Love you like i'm goanna lose you כנראה שבגלל זה העוצמות.. ידעתי שאאבד אותך, זה רק היה ענין של זמן. רק לקח לי זמן להשלים עם זה הערב אני קצת בדאון, לגיטימי, לא תמיד קל לא תמיד אפשר לשים הכל בצד והקעקוע שעל הגוף שלי לא עוזר לי לשכוח בעייתי? כן בהחלט זו היתה החלטה טיפשית? בכלל לא עשיתי אותו במודע שיום אחד זה ייגמר לא לקחתי בחשבון שיהיה לי קשה, שוב, להסתכל על הגוף שלי לא באותן סיבות אומנם, הסיבה של עכשיו אפילו יותר קשה לי אני אסיים אותו כשאוכל, בדיוק כמו שתכננתי הוא יהיה מהמם הוא עדיין יסמן זוגיות כמו שאני רואה שזוגיות בעיני אבל עם הזמן, אצליח לשכוח שחלק ממנו זה בעצם אתה אין ברירה, אמרתי שהלב ישאר קבור וכך יהיה לא אשאיר דבר שיזכיר את הכאב ושום דבר שיזכיר אהבה אליך, כי אתה פשוט לא הית ראוי לאהבה כזו או לי כתבת שפעם ידעת לאהוב.. כשהית ילד אולי, את אותה ילדה שהשארת שם בעיר הולדתך. אהבה של ילד. את הלב שלך השארת שם איתה. והלב שלי... הוא נשאר אבוד לפני כמה שבועות מחוץ לעסק שלך באותו יום שאזכור תמיד בלי לב יותר קל להתנהל. למדתי את זה ממך. אתקדם יותר מהר אצליח ואגיע יותר רחוק משחשבתי.

נכתב על ידי Angel and Demon , 5/9/2017 21:01