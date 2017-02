1/2017

the end of the line

היה לי חלום ממש מוזר, מוזר ובלתי הגיוני, זה היה חלום צלול, הייתי בסיטואציה מאוד מוזרה, בכמה סיטואציות כאלה, זה הרגיש כאילו נתקעתי בסרטון הלא נכון ביוטיוב, לא בשבילי, לא מי שאני

מקווה שזה לא משקף כלום כי כמו שאמרתי זה היה ממש מוזר, אני חושב שאם הייתי מספר את זה לנטע היא ממש הייתה צוחקת, המצב הנפשי שלי הולך ומתדרדר, לא נראה שמשהו יכול לשנות את זה, לפני שבועיים הייתי במצב רוח טוב, ואז הנפילה הגיעה, אם חשבתי שהייתי מתחתית - מסתבר שיש עוד קומה מתחת, אני אגיד יותר מזה, יש עוד מלא קומות מתחת, אני חושב שפרויד היה נהנה לחקור את המוח שלי ומה שהולך שם...