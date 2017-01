מלאו כאן את כתובת האימייל

fade to black

הוא אמר לי שאני צריך להעלות את המניה, כדי להגדיר דבר כזה זה אומר שהמניה צריכה להימכר, היא לא. פעם אחרונה שאני נותן למישהו להחליט מה טוב בשבילי, פעם אחרונה שאני נותן למישהו למכור בשבילי משהו כזה, פעם אחרונה שאני נותן לזה להיכנס לי לראש, I will work to elevate you Just enough to bring you down אז "מחר" הגיע, אחרי שיחה רצינית מאוד עם אחד התותחים הבנתי את מקומי בחברה, מחר זאת הפעם האחרונה שאני אומר מחר, אני הולך להפוך שולחנות, עין תחת עין ויריקה תמורת יריקה, פעם אחרונה שאני נותן לזה לקרות.



