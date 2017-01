1/2017

trust me

אני חושב שהגעתי להחלטה, אני רוצה לחזור להיות כמו שהייתי לפני שנתיים וחצי, להיות מנותק, לבנות את זה מבפנים, לסיים הכל ולמחוק, ניסיתי הפכים, ניסיתי מקבילים - כלום לא הלך, מצאתי את הדבר היחיד שחיפשתי, הדבר היחיד שהתאים לי,

מצאתי את המראה שלי, בדיוק כמוני, הבדלים קטנים שמשלימים הכל, ניסיתי הכל, אבל אם לא הצלחתי בזה כנראה שאפילו לא מגיע לי. Trust in me and fall as well שמחתי להכיר אותכם.