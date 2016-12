נשים דתיות#

12/2016

שיקרו לכם כדי להגביל אותכן.

ועכשיו ליכולת הכי נשית בעולם פם פם פם (תופים...) לסבול בשקט ולבכות לבלוג...

woman is the niger of the world, woman is the slve of slaves.

תצטנעו , תתפללו, תעשו כדברי הרבנים החכמים, כן כי רק הם רוצים הטוב בשבילך.... חבל שאי אפשר לכתוב בנימת החיוך הקדחתני שלי כשאני חושב על העניין.

אל תבינו לא נכון אני לא מזלזל, אישה זה חיים ,זה הדבר הכי קרוב לאלוהות מבין שני המינים.

וכמו אלוהות היא לא מובנת, לא מוערכת, מפורשת לטובת אינטרס אישי, מנוצלת נאנסת ,מושקטת

ובניסים שלה צריך להאמין אחרת מתבלבלים :כשהבית נקי ,והילדים ישנים, וכולם מדושנים מאוכל טוב ,אה וגם אין כלים....

כשהבעל גומר, ויש חופשה משפחתית שעושה ללא סוף את הכביסה האין סופית.

מתבלבלים פשוטי העם מול ניסים פשוטים מתבלבלים וקוראים לאלוהות צירוף מקרים. טועים שלא רואים שאלוהים קיים ופה לידנו הוא נמצא בנשים.

אבל ת'כלס.. שיקרו לכם עובדים עליכם ומחזיקים אותכם כל כך קצר שיהיה לנו נוח. תודה ששם לי זין בין הרגליים.