2/2017

" אני משתדל להבין אותך, אני רוצה שיהיה לך רק טוב ואת יודעת את זה. אושר ורוגע נפשי. את מקסימה עם טוב לב נדיר וטוב שיש לי לי אותך. אני לא מוותר על הנוכחות שלך בעולם שלי. אבל למדתי לצערי אני לא יכול שאדם שאני אוהב תמיד יהיה זמין בשבילי. ואם הוא לא זמין זה לא אומר שהוא לא אוהב או מעריך אותי. אני מבין אותך בעיניין הזה - כי אני (הייתי) כמוך"

יש כל כך הרבה דברים שאני יכולה לקחת מההודעה הזו... כן אני פאקט אפ את זה אני יודעת ואני ממש לא צריכה שמישהו יגיד לי אחר. אבל הזמן האחרון אני לא נורמלית אני פסיכית ואפילו אני מבינה את זה. בכיתי השבוע פעמיים במשך שלוש שעות.

זה לא אופיייני לי , אני לא יודעת למה. אין לי משהו מסויים זה פשוט הכל- נמאס לי מהכל. אני יותר לא מבינה מה אני עושה ולמה אני עושה אותו... לא עבודה לא לימודים, ולא שום קשר חברי שיש לי עם אף אחד מהאנשים האהובים עלי ביותר. אני לא מבינה את עצמי יותר וההודעה הזו רק מציגה לי מה... אני צריכה להיות פחות זמינה לאנשים, להיות זמינה לעצמי הבעיה היא שאני לא יודעת מה זה אומר. מה זה להיות זמין לעצמך ????

באמת מישהו צריך להסביר לי מה זה to take care of yourself כי אני מזמן לא מבינה מה המילים האלה אומרות . הן ריקות פשוט ריקות מתוכן כמו שהראש שלי ריק ממחשבות. אני לא מבינה על מה אני חושבת ולמה אני חושבת אותו אם בכלל. למה יש לי כזה בלאגן בראש. אני לא מצליחה לסדר לעצמי כלום ולהסביר לעצמי כלום ואני מרגישה חסרת אונים. כי אני לא יודעת יותר מה נכון ומה לא.

אני לא יודעת מה אני אוהבת לעשות ואני לא מצליחה להציב לעצמי מטרות. אני לא יכולה להישאר במצב הזה אני מאבדת שפיות ואני מרגישה את זה אני צריכה שמישהו יקח את החיים שלי בידיים שלו ויכוון אותם . וזו לא יכולה להיות אני כרגע. אני כל חיי לוקחת שליטה בידיים וכרגע?

כרגע אני מחוסרת כוחות.

ידי נפלו

ואני לא יודעת מה לעשות.