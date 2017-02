2/2017

הגל הזה תמיד מפיל אותי מהרגליים , אני לא מסוגל לעמוד בעוצמת המכה .

דומה לחוויה שאתה מקבל מכה בכבד , לוקח שניה או שתיים ואז אתה פשוט מתישב על הרצפה כדי לתפוס נשימה .

אני יודע שאני זקוק לך ברגעים האלה . זקוק לגוף שלך . לגניחות שלך לריח שלך .

אבל אני אוסר על עצמי , ואת ממשיכה לבקש ולדרוש . את חייבת למלאות את גופך . את חייבת זין שיקרע אותך .

ידיים חזקות שיחזיקו ואותך שלא תזוזי במזמן שזין חודר לך לחור הצפוף של התחת .

רק ככה את אוהבת חזק ובכוח . ככה את גומרת זונה קטנה יפה שלי עם הטוסיק המושלם .

אני גם אוהב לעשות את זה לך ואותך .

אבל אני רוצה להשתחרר ,לצאת לחופשי . לא להיות עבד של אף אחד ואחת .

He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man

ואני רוצה להישאר עם הכאב של להיות בן אדם . אבל להיות אדם !