8/2017

אני שונאת את הרגע הזה

שאני יוצאת מהמקלחת

לובשת תחתונים

או שלא

ובשני המקרים

כל פעם מחדש

המים מהשיער הרטוב שלי

מחליטים

שהנה

הגיע הרגע המיוחל

וצריך לטפטף לי הישר לתוף החריץ של התחת

this is no fun