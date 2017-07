מלאו כאן את כתובת האימייל

7/2017

עדכון ארוך ארוך ארוךךךך- חוויות שלישי-חמישי

ביליתי אתמול יום שלם בתל אביב חברה שלי (מעכשיו נקרא לה ס', החברה מהפוסט הזה) ישנה אצל אבא שלה בעיר שלי כדי שנבלה יחדיו אתמול, וקבענו בשלישי שניסע לים ואז נסע לעזריאלי (היא רצתה שנסע בשלישי אבל הייתי על הפנים) בהתחלה די אכלתי סרטים על זה שנסע לים כי זה להיות בביקיני בפרהסיה ואני פשוט לא מרגישה כמו אחת שאמורה ללבוש ביקיני בפרהסיה. אומנם לאף אחד כנראה לא אכפת אבל לי אכפת וזה ממש לאכול סרטים עם החוסר ביטחון הזה. למרות שהיא טיפה יותר רזה ממני (יש לנו פחות או יותר אותה צורת גוף אבל היא יותר נמוכה ומידה פחות ופחות ציצי) בסוף אני זו שהראתה יותר ביטחון ואמרה לה "כוסעמק תורידי את השורט הזה כבר מה את אוכלת את עצמך" רצינו לצאת כמה שיותר מוקדם (10-10:30) אבל בא לדירה של אבא שלה טכנאי גז ועיקב אותנו עד 11 (ואני גם הייתי שם כי היא הזמינה אותי לאכול אצלה ארוחת בוקר והכנו חביתה) כי תוך כדי שהוא עשה את העבודה שלו הוא גם התחיל לשוחח איתנו ואחרי שהוא סיים הוא נשאר לעוד רבע שעה כדי לספר לנו על השירות הצבאי שלו שמסתבר שהוא סיים לפני 8 שנים אחרי שהוא התגייס בגיל 21 והיום הוא בן 30+ כנראה (לא עשיתי חשבון) ואני הייתי בטוחה שהוא ילד בן 19 טוב אז נסענו לים האוטובוס השני שלקחנו היה פשוט סיוט בהתחלה היה ריק ואז התחיל להתמלא כי הוא עובר בעוד אזורים במרכז, ומלשבת לבד הגענו למצב של לא לשבת לבד ויש אנשים כל כך מסריחים בעולם הזה שלא שמעו על דאודורנט והרגשתי שאני נחנקת מרוב ריחות וכשיצאנו ממנו הרגשתי שהם עדיין רודפים אותי. וכל הזמן ישבו לידי גברים, עכשיו אין לי בעיה עם זה בגדול, כי הם שומרים על מרחק ויש איזה מרווחון קטן בין הרגליים שלהם לשלי כדי שיגעו מה שפחות- כי בכל זאת אנחנו לא חברים ואין צורך במגע, אבל אז התיישב אחד שלא מספיק שאני כבר מחוצה לקיר, הוא מפרש את הרווח הזה בתור סימן להתרווח עוד יותר. כל פעם שאני נמחצתי עוד יותר לצד כי לא היה לי נעים (בלי קשר לאונס ודברים כאלו, זה פשוט לא נעים כי הוא זר) הוא החליט להתיישב עוד יותר בנוח ועוד שניה כבר התיישב עליי אחר כך 2 זקנים עלו לאוטובוס, ובדיוק המקום לידי התפנה והם המשיכו כמעט עד סוף האוטובוס ואז אחד מהם חזר והתיישב לידי, ואז חבר שלו צועק מהסוף "הא אתה לא רוצה ללכת איתי לסוף? רוצה לשבת ליד בחורה יפה?" ואז החבר שהתיישב לידי ענה לו "למה לא" וזה היה קצת מביך אבל חייכתי לחבר שצעק וזה קצת החמיא לי. זקנים זה כמו ילדים קטנים- אם הם אומרים לך שאת יפה, סימן שאת יפה. כי החוסר טאקט משתלט בגילאים האלו וזה היינו איזה שעתיים בים, קנינו שייק פירות (ס' הלכה לקנות לנו, אני ישבתי בחוף עם הדברים והשתזפתי), אפילו נכנסנו למים ולא היו מדוזות (אני לא יודעת אם הן עדיין אצלינו או שהן נמסו למוות מהחום) נשרפנו קלות עד קשות, והרגליים שלי בערו אתמול ממש. אבל הן בערו יותר בזמן שהלכנו על החול הרותח ורציתי למות והייתי בטוחה שהכפות רגליים שלי ינשרו. הציצים שלי נראים כמו 2 סטייקים well done (יותר מהפעם ההיא בצימר שנה שעברה), ויש לי שיזוף פאדיחה של פפיון מאחורה בגלל הקשירה של הבגד ים, וקצת מקדימה בגלל האמצע של החזיית בגד ים ס' היא אחת שממש אוהבת להצטלם. אני קצת שונאת לצאת עם אנשים שכל שניה זה "בואי סלפי" ו"צלמי אותי". באוטובוס הראשון היא הציקה לי שנעשה סלפי, ואז גם אמא שלה שלחה לה הודעה שתצטלם איתי כי בא לה לראות כי הפעם האחרונה שראתה אותי הייתה לפני איזה 6 שנים אם לא יותר, אז פה לא ממש הייתה לי ברירה. בשניה שהגענו לים, לא הספקתי להניח את הדברים וישר התחלנו: צלמי אותי עם שמלה, עכשיו בלי, טוב חכי אני אוריד גם את השורט, עכשיו שאני הולכת, עכשיו מאחורה, חכי אני אכניס את הבטן, עכשיו בואי קצת במים, תעשי טבעי כאילו אני לא שמה לב, עם משקפי שמש או בלי משקפי שמש? וכאילו רבאק כמה אפשר אני גם מצלמת מדי פעם כדי להעלות איזה משהו לסנאפצ'ט, אבל אני לא הופכת את האנשים שאיתי לצלמים הפרטיים שלי. זה מעצבן בטירוף אחרי הים נסענו לעזריאלי דבר ראשון- אוכל. אכלנו בניו דלי סנדוויצ'ים עם צ'יפס וטבעות בצל בצד (פעם ראשונה שאכלתי טבעות בצל) וזה היה פשוט מדהים ולא ידעתי שסנדוויץ' יכול להיות כזה אלוהי. וגם הטבעות בצל היו בסדר ואני לא אחת שאוהבת בצל ואז שופינג. תכננו להכנס לאורבניקה, h&m, קאסטרו ורנואר ורצינו שמלות והייתי בטוחה שאני אקנה אולי 2 אבל אחרי שנכנסנו לאורבניקה לא היה צורך יותר בשום חנות אחרת. למרות שהמידה הכי גדולה הייתה לארג' (ובאופן טבעי אני כבר שנים הולכת למידה הכי גדולה קודם גם אם זה 8 מידות מעליי) והייתי בטוחה שאני לא אכנס לזה בכלל, אבל קרה נס. היה שם 10 שקל על כל השמלות, ומפה לשם כל אחת קנתה 6 שמלות (קנינו גם שמלות תואמות והיינו בוגרות בעניין בגלל שאנחנו לא מאותה עיר אז הסיכוי שנלבש אותן באותו הזמן הוא אפסי אלא אם כן נתאם את זה) 2 שמלות שקניתי בשביל יציאה הרבה יותר קצרות מהשמלה הכי קצרה שלי (שלבשתי אתמול, וכל פעם שעלה דוס לאוטובוס (כי האוטובוס עבר גם בבני ברק) הרגשתי טוב עם עצמי), וכששלחתי תמונה לאמא ולעוד כמה אנשים כדי לקבל פידבק הייתי בטוחה שיגידו לי שלמרות שזה יושב עליי מעולה זה קצר מדי ושאני לא צריכה לחשוף כל כך הרבה רגליים אבל קיבלתי תגובות טובות ואמא שאלה אותי "זה מסתיר לך את התחתונים?" ואם זה מסתיר את התחתונים אז אפשר לקנות כי חוץ מהאורך שלא הייתי בטוחה לגביו השמלה יושבת עליי מעולה (וקניתי גם בלבן!!!!!) ויש לה חגורה מתחת לחזה וזה מדגיש את זה שאני לא כלכך דבע באזור הזה וקניתי עוד 3 שמלות יותר קצרות סתם בשביל להסתובב בבית (כי כשמציעים לך שמלה ב 10 שקל ואפשר לעשות בה שימוש, לא תקחי?) ועוד 1 שמגיעה לברכיים ואפשר ללבוש החוצה אבל היא בצבע ורוד עדין כזה וחוץ מהלבשה תחתונה אני בגדול לא לובשת ורוד בעניין הפידבק הרע- זה גם הכרחי לפעמים ואני מעדיפה שיגידו לי את האמת מאשר שיגידו לי איזה שקר יפה רק כדי לרצות אותי. ואני כמעט ולא מקבלת פידבק רע. אז אני נאלצת להיות קשה עם עצמי כי אף אחד אחר לא קשה איתי, ובתכלס אנחנו הכי קשים עם עצמינו. ולפעמים זה מרגיש לי כאילו זה עוזר לי למודעות העצמית, למרות שהרבה פעמים מה חושבת על עצמי שונה לגמרי ממה שהסביבה חושבת על עצמי אבל מה זה משנה כשחיכינו לאוטובוס חזרה, ס' החליטה שזה הזמן להחליף בגדים ולהחזיר לי את השמלה שלי (כי השאלתי לה שיהיה לה מה ללבוש והיא חוזרת לבסיס במוצ"ש ואני לא אראה אותה עד השבוע בית שלה, והרעיון של להחליף בשירותים בקניון לא עלה בראשה). תפסנו ספסל שישב עליו איזה בחור שגם חיכה לאוטובוס, אבל היינו בקצה השני אז לא הפרענו אחד לשני ואז היא התחילה להתלבש. היא שמה מכנסיים מתחת לשמלה וזה עבר חלק, והבחור לרגע הסתכל עלינו ולא קלט מה קורה ואז היא הייתה צריכה לשים חולצה בלי להתפשט. היא אמרה לי להחזיק את השמלה ולעשות לה רווח כזה כדי שהיא תוכל לשים את החולצה מלמטה ואז להוריד את השמלה, ובשלב הזה הבחור שישב על הספסל הוריד את המשקפיים שלו, סטה קצת עם הגוף לצד והתחיל להתעסק עם הפלאפון שלו ועם הפוני שלו והפרצוף שלו צרח "לא נוח לי", כל הזמן לחשתי לה "את מלחיצה את הבחור" בזמן שאני מנסה להשתלט על הצחוק שלי וזה היה קשה כי הסיטואציה הייתה פשוט קורעת באוטובוס חזרה דיברנו וזה והיא אמרה לי שלמרות שהשמלות מדהימות היא לא בטוחה לגבי האורך של חלקן. כאילו אני לא מבינה את זה, היא יותר רזה ממני (למרות שלקחנו אותה מידה) והרגליים שלה יותר קטנות משלי, אבל היא פשוט טוענת שעליי זה יושב יותר טוב כי אני יותר גבוהה והרגליים שלי יותר ארוכות, ולמרות שזה טיפה יותר קצר עליי הירכיים שלי יותר קשיחות משלה אז זה מוסיף המון במשך כל הנסיעה חזרה הטפתי לה על זה שהיא לא צריכה להתייבש והן נראות מעולה גם עליה ושתראה עם איזה אורך אני מסתובבת כשהרגליים שלי יותר שמנות משלה ושתשים זין על מה שאחרים עלולים לחשוב והעיקר מה שהיא חושבת ותכלס אם היא לא הייתה חושבת לפחות משהו טוב על איך שהן יושבות עליה היא כנראה לא הייתה קונה גם אם זה 10 ש"ח וזהו קיץ זה לא לבחורות רזות מדהים איך למרות כל החוסר ביטחון שלי בעניין אני מצליחה לדפוק נאומים שכאלו, אבל בקושי מצליחה ליישם אותם בעצמי. הגעתי הביתה ב 9 ומשהו עייפה אבל עייפות טובה כזו אחרי יום כיף ומהנה, ואני שמחה שלא המצאתי מחלה בסוף כדי להתחמק מהים ושלא גרמתי לס' לשנוא אותי. חברים זה דבר נדיר בימינו וצריך לשמור ולהוקיר אותם

***

לא התאמנתי כבר מיום שלישי ביום שלישי התחלתי להתאמן אבל חטפתי כאב ראש מטורף כי לא ישנתי רוב הלילה והצלחתי להחזיק מעמד רק חצי שעה עד שהרגשתי שאם אני לא מפסיקה אני פשוט מתמוטטת, ובמשך שאר היום הייתי חצי מתה אבל הייתי צריכה להחזיר את המחשב שלי לחיים אז תפקוד היה נחוץ (הייתה בו תקלה מזדיינת מיום שני בערב כנראה בגלל איזה דרייבר שלא הותקן טוב ובסוף עשיתי לו איפוס אחרי שהצלחתי להגיע לסייפ מוד ולגבות כמה דברים למקרה חירום) ואתמול לא הייתי בבית כל היום והיום לא התאמנתי כי אני שרופה אחושרמוטה (במיוחד ברגליים למטה) ואני לא רוצה לענות את עצמי למוות, וגם התעוררתי אחרי 11 וזה מאוחר בשבילי ושישי-שבת זה מנוחה אני קצת מרגישה רע עם זה כי שלושה ימים בלי אימון, פלוס שני ימי מנוחה אבל מצד שני אני מקפידה כבר חמישה שבועות, וכבר עליתי כמה רמות קושי ואני כל הזמן מתקדמת מהבחינה הזו אז לא יודעת אולי לא כזה נורא? יש גם את העניין שזו מחויבות ויש לי בעית מחויבות. אני מרגישה שזה עוזר לי איכשהו לעבוד גם על זה גם עניין הלקרוא ספר בשבוע זו סוג של מחויבות, וגם השבוע לא הצלחתי לעמוד בה כי רק ביום שלישי סיימתי את הספר שהתחלתי שבוע שעבר. נשארו לי עוד יומיים וחצי עד שנגמר השבוע, אז אולי אני אספיק לסיים ספר כלשהו או לפחות להתחיל אחד חדש הכנתי היום עוגת גבינה עם פקאנים מסוכרים (לא זו של של מלפני שנה) כי לאבי החורג היה יום הולדת ביום שני (הרמנו 3 כוסיות לכבודו בזמן שהתעסקנו במחשב שלי) והצעתי להכין לו עוגה, בחרנו עוגה יחדיו לפני כמה זמן והוא ביקש שהיא תהיה לסופ"ש ולא ליום הולדת עצמו אז קיבלתי את בקשתו ובמקום אימון הכנתי עוגה, ואז סידרתי קצת את הארון שלי וחיפשתי בבית קולבים אבודים בשביל השמלות החדשות שלי וזהו אני מקווה שהמוח שלי לא נשרף ביחד עם הגוף שלי

דרך אגב, תודה למי שקרא עד הלום כי אפילו אני לא עברתי על המגילה הזו פעם נוספת כדי לבדוק שגיאות וכדומה

