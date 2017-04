מלאו כאן את כתובת האימייל

4/2017



חזרתי הרגע מסיבוב ארוך בחוץ, כבר שכחתי כמה מרגיע זה יכול רק אני והאוזניות וכל העולם מסביב המשיך לחיות ולזוז אבל הרגשתי מנותקת ממנו גם שכחתי איך נראית העיר שלי למרות ש 5 דקות בכל כיוון והיא כבר נגמרת (ולמרות זה אני בקושי מכירה את המקום)

והבנתי שאני צריכה לחדש פלייליסט כי עניין השאפל לא עובד יותר

יצאתי בלי איפור וזה עניין גדול בשבילי כי למרות שאני לא עושה מהפרצוף שלי עוגת שכבות, עיפרון ומסקרה גורמים לי להרגיש הרבה יותר בטוחה בעצמי ובלעדיהם אני מרגישה שאני נראית כמו איזו אחת שברחה ממוסד לחולי נפש (ובדרך כלל השיער שלי לא תורם לשיפור המראה הזה) oh well

מחר אני הולכת ללימודים כי המרצה רוצה לדבר עם כל אחד על הפרוייקט שלו (וגם כי חברה שלי גידלה ציפורניים ורוצה שאני אשים לה לק ואני מרגישה כמו אמא גאה), ומסתבר שמתוך 12 תלמידים רק 2 הגישו לו ספר פרוייקט במייל וקצת עודד אותי לדעת שאני לא היחידה שמצבה נורא כאילו אני יודעת שאין לי פרויקט ושאני לא הולכת לגשת לזה, אני לא צריכה הבהרה על מצבי אני לא חיה בסרט

הלילה גם ישנתי כמעט 8 שעות ואחרי הימים האחרונים זה מרגיש לי וואו

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי it doesn't matter , 20/4/2017 19:08