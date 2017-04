מלאו כאן את כתובת האימייל

4/2017



ישבתי אתמול עם אחי אצל חבר שלו וחברה שלו חבר שלו מגדל כלב, תוכי, שרקנית ודג ויש לו מלא קעקועים חמודים וחסרי משמעות (כמו פוקימון שהוא אוהב וטוסט) וזה מגניב הוא סיפר לנו שהתוכי מאכיל את הכלב לפעמים וממש חבל לי שלא יצא לי לצפות במחזה המדהים

אכלנו ארוחה מאוד לא כשרה לפסח ולא כשרה לשאר ימות השנה שכללה המון גבינות חתוכות וקלבסקי (נקניקים ברוסית נראה לי) ומקרוני (עם גבינה) ופשטידה צהובה כלשהי (בגלל הגבינות) וקינחנו בקצת קולה, נסטי וודקה (וודקה זה גם לא כשל"פ) כי אנחנו כאלו גויים

החלטנו לעשות צ'לנג' של try not to laugh ומי שצוחק לוקח שוט וזה היה קצת לא הוגן כי הבחורה השניה ואני התחלנו לצחוק עוד לפני שהסרטון עלה ואז גם צחקנו במהלך כל הסרטון אחר כך איכשהו עברנו לסרטונים על עכבישים וגיליתי כלכך הרבה זנים של עכבישים וזה היה מגעיל בטירוף ומפחיד וכל פעם שעכביש קפץ על המצלמה או סתם קפץ אח שלי נהנה ומרפק אותי בכל מיני מקומות כדי להבהיל אותי עוד יותר ראינו גם איזה סרטון על מקומות נטושים או מפחידים בעולם ויש איזה אי רק של בובות איפשהו (שכנראה רדוף ע"י רוחות של ילדות קטנות או משהו) והן מפחידות ואימתיות והראו תמונות שלהן וזה עשה לי קצת טראומה מבובות

כמובן ערכנו דיון עמוק על מה זה עיגול ומה זה מעגל והגענו למסקנה שאנחנו מטומטמים

ולגראנד פינאלה:



מצטערת מראש על הסרטון

