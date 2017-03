מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 4/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 1/2013 12/2012 11/2012 8/2012 7/2012 5/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011



הבלוג חבר בטבעות:

<< חסרי פייסבוק >> ±



הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח RSS: לקטעים

3/2017



תמיד משעשע אותי לראות את ההורים מתארגנים לטיסה כי אמא תמיד מתרוצצת ברחבי הבית עצבנית ולחוצה והאבא החורג תמיד יושב בחדר שלהם ובוחר גרביים בשאנטי בזמן שאמא מאיימת על חייו ולמה הוא כל כך איטי ורגוע this is funny

בחמישי נסעתי בסוף עם החברות לבית הפנקייק

לא הכי התלהבנו מהאוכל אבל היה לנו מלצר מבוגר ומשעשע וחברותי והיה לנו בכלל כיף ומצחיק וישבנו שם איזה שעתיים וצחקנו ונהננו ודיברנו, ותמיד למרות שכולם מסביב מדברים וצוחקים זה תמיד נשמע כאילו אנחנו עושות הכי הרבה רעש זה היה קצת חסר לי הכיף הזה ואני שמחה שנסעתי בסוף העלתי גם את הסטורי הראשון שלי לסנאפצט ולא היה לי מושג איך עושים את זה בכלל כי אני שולחת רק בפרטי והן צחקו עליי אבל לחצו על מה שצריך בשבילי אחרו שאמרו שאני נכה אמרתי להן שרק כשאני יוצאת איתן אני אוכלת כל כך ושהן מדרדרות אותי והן פשוט השתיקו אותי

מיום ראשון אחר הצהריים אני לומדת למבחן גמר השני ביום חמישי (למרות שרציתי ללמוד משישי אבל הייתי במצב של חוסר שינה איזה שבוע) והיד שלי כואבת בטירוף כי זה מקצוע שהוא יותר הומני עם מלא מילים והסברים ונשרפים לי תאי מוח וזה פשוט שואה

הגעתי למסקנה שאני צריכה למצוא עוד אנשים שלא שמעו את הסיפורים שלי כי אני תמיד מגיעה למצב שבו אני חוזרת על אותו הסיפור שמונים אלף פעם ואנשים בחיים שלי כבר יודעים יותר פרטים ממני

גם החלטתי שאחרי המבחן בחמישי אני צריכה להקדיש איזה יום למען סדר בחדר כדי לזרוק מלא דברים ולסדר ארוניות ומגירות וגם להוציא ארון קיץ ולהעיף ארון חורף כי אפילו בחורף בקושי לבשתי בגדי חורף וגם אני מקווה שאמא תקנה לי עוד בגדים בחו"ל

ק' שלחה לי הודע והזכירה לי את זה שרצינו לעשות קעקוע משותף ובזמנו זה היה מלהיב אבל היום הדבר האחרון שאני רוצה לעשות איתה זה קעקוע משותף כי היא אחת האנשים שאני צריכה להעיף מהחיים שלי

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי it doesn't matter , 29/3/2017 00:04