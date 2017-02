מלאו כאן את כתובת האימייל

2/2017

"לשתות ככה זה לא הישג כזה גדול לבחורה"

חברים של ההורים שלי היו אצלינו אתמול בערב, ישבתי איתם כל הערב (למרבה ההפתעה) והיה מלא אוכל, אלכוהול ומצחיק בטירוף מישהו מהם הביא וודקה (בקבוק אבסולוט 700מ"ל) כי זה מה שהוא שותה ולנו בדרך כלל אין וכששאלו אותי "מה את שותה?" והאופציות שלי יין/ויסקי/וודקה/משהו שאני לא יודעת מה זה הצטרפתי אליו לבקבוק ומפה לשם עד סוף הערב הלך הבקבוק וכל שוט שנלקח נלקח ביחד ככה שהבקבוק חולק חצי חצי

הייתי בראש טוב והכול היה בסדר איתי והייתי רחוקה מלהגיע למצב שאני מגיעה כשאני שותה בדרך כלל, הלכתי ישר והסתמסתי כמו אדם ודיברתי כרגיל והמוח שלי היה יחסית צלול ואפילו פיניתי מדיח כלים ועזרתי לפנות מהשולחן ובכלל הייתי במצב הרבה יותר טוב מכל הפעמים האלו שחזרתי הביתה בבוקר שיכורה מהתחת ובקושי יכולתי לזכור איך קוראים לי אבל סבתא שלי כמובן חייבת לדחוף את ההערות שלה ולהוריד לי את המצב רוח, זה התחיל עם "הלוואי והיית הולכת ללימודים כמו שאת שותה" ואת זה לקחתי בצחוק ואז היא אמרה לי "לשתות ככה זה לא הישג כזה גדול לבחורה" ואני ממש לא רואה בזה היש כי באמת שאין פה במה להתגאות. אחרי 3 פעמים כושלות בחיי שהקאתי את נשמתי בגלל אלכוהול אני מאוד לא רוצה להגיע לשם שוב כי זה מגעיל ולא נעים, ואני יודעת כמה אני יכולה לשתות ואיך זה מרגיש כשאני צריכה להפסיק ואתמול לא היה אחד המקרים האלו שהרגשתי ששתיתי יותר מדי אבל מצד שני סבתא שלי גם אומרת ש"אודם אדום זה לזונות" בזמן שלאמא שלי יש מבחר ענק של אודמים אדומים שהיא שמה אז אני באמת לא יודעת לאיזה כיוון לקחת את מה שיוצא לסבתא שלי מהפה ואם זה מה שהיא חושבת אז רציתי להגיד לה שהיא קיבלה בת זונה ונכדה שתיינית so take it or leave it אבל סתמתי את הפה שלי

אמא שלי פלטה אתמול משהו בסגנון של "הלוואי עלינו הסיבולת שיש לה ולאח שלה לאלכוהול" והאבא החורג שלי ניסה להתווכח איתי שאני לא יודעת כמה אני יכולה לשתות כי לא הגעתי למצב של אח שלי לפני כמה שנים, אז אמרתי לו שוואלה כן הגעתי ואז הוא פלט "זה לא היה בבית" ואם הוא ממשיך לקוות שהפעמים היחידות שאני שותה יהיו רק בבית אז זה קצת פתטי לדעתי כי אני עוד שניה בת פאקינג 19 ולא איזו ילדה בת 15 שרק מחפשת מה ואיך ואיפה ועם מי לשתות ובקושי יודעת מה היא עושה ואיכשהו אני והוא תמיד חוזרים לעניין של לחנך אותי ולהרצות לי וזה משהו שמרתיח אותי ברמות אחרות

היום בבוקר שהכנתי קפה סבתא שלי פלטה עוד משהו שקשור לאלכוהול ואליי והפעם אמא שלי כבר הגנה עליי בתוקף וזה עשה לי קצת טוב בלב, יותר מהעובדה שציפיתי להנגאובר של החיים אבל קמתי רעננה וחדשה בלי שום הנגאובר, בלי שום כאב ראש ורצון למות תוך כדי שאני צורכת כל מקור מים אפשרי בעולם

נכתב על ידי it doesn't matter , 4/2/2017 11:42