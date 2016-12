12/2016

הפסקול להיום. הפסקול היחידי לאמא שלא כאן.

השנה לא היה לי כוח לארגן את האזכרה לאמא. הרגיש לי כבד, הרגיש לי שאני לא רוצה להתעסק בזה, שאני לא רוצה לשקוע בזה. אני מניחה שעד עכשיו ידעתי רק לעשות דברים בקיצוניות. אם אני עורכת את האזכרה זה אומר שאני 100% שם, וחושבת ומתכננת, ומסמסת, ודואגת. ידעתי שאין מצב שפשוט לא אעשה את האזכרה, כי מי חוץ ממני יעשה אותה? אז דחתי ודחתי ובסוף סמסתי לכל החברים שלה, וזהו. אתמול בבוקר קניתי את הכיבוד.

וזה היה מושלם, אם אפשר להתנסח כך על אירוע אזכרה לאדם היקר לי בעולם.

אבל זה באמת היה ככה. לא שקעתי בזה שבועיים לפני, אלא פשוט באותו היום עשיתי מטבלים, חתכתי ירקות, אחרים הביאו יין ופשטידות, והיה כיף. לראות את כולם עוד פעם, לשמוע סיפורים על אמא שלא הכרתי. את העצבות שלי אני חווה לבדי ובצורות אחרות. לספר להם על התערוכות האחרונות, על מכירת הספר בתערוכה ולהראות תמונות ואז לשמוע את א׳ אומרת לי בחיוך עצוב שאמא הייתה גאה בי.

אני יודעת שאמא הייתה גאה בי. אבל לשמוע את זה גם, מכניס את הלב לאמבט חם של משהו טוב.

אז אולי אני פשוט במסע אחר עכשיו, להוריד הילוך (או עשרה) על כל עניין הלחץ. אני יודעת שזה קשה, אבל די. אני לא יכולה יותר. בייחוד עכשיו כשסיימתי עם הפסיכולוגית, אני רוצה להרגיש שאני יכולה להתמודד עם רמות הלחצים, להזיז אותם ולהסתכל עליהם מהצד בתור מנצחת. זה קרה עכשיו באזכרה ואני רוצה שזה מה שייקרה גם בארוחת הנובי גוד עוד שבוע. לארגן את זה בקלילות, ולא לחשוב על זה יותר מדי.

לא לחשוב יותר מדי ולדאוג לגבי סבתא. לדעת שאם יקרה משהו היא תגיד לי, כי היא תמיד אומרת. אין סיבה להילחץ עכשיו.

לדעת שה9 בינואר יגיע ואני אלך איתה ואין סיבה בעולם להילחץ מזה.

ש׳ שאל אם הוא יכול להתעניין איך היה בעליית הקבר והרגשתי מוזר כי בכלל שכחתי שאמורים לעשות את זה. אבל זה הניתוק שלי. אם אני רוצה להרגיש קרובה לאמא, אם אני רוצה לומר לה משהו I just do it. אני לא מחכה לקבר. אני לא מחכה עד שאגיע לשם. למרות שאני אוהבת את המקום ההוא, בעיקר בגלל שהתעקשתי על קבורה אזרחית. המקום נראה כמו גינת זן באיזו פארק יפני כלשהו. מלא דשא ופרחים וכל הקברים מלאי בפסיפסים צבועניים. המקום מרגיע אותי. אולי באמת ניסע ביום שני. אני מסתכלת על הקבר, ומסתכלת על האותיות השחורות. תוהה מתי הן ידהו. אם לפני או אחרי לכתי מהעולם הזה. מנסה לא לחשוב על איך הגוף שפעם היה אמא שלי וחיבק אותי נראה עכשיו שם למטה מתחת לרגבי האדמה. אבל העובדה שאני מצליחה גם לחשוב על זה מראה לי את הניתוק האדיר שנעשה ברגע שהיא נפטרה. המהות שלה מבחנתי כבר במקומות אחרים.

You're gone, gone, gone away,

I watched you disappear

All that's left is a ghost of you

Now we're torn, torn, torn apart,

there's nothing we can do,

Just let me go, we'll meet again soon

Now wait, wait, wait for me, please hang around

I'll see you when I fall asleep