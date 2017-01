1/2017

I want...

I feel like if I don't get the things I want then my life is just wasted. חיים רק פעם אחת ואני 99% בטוחה בכך. אני לא מאמינה באלוהים אבל אני פתוחה להאמין בכל מיני פלאים של הטבע או של הuniverse ומשהו קוסמי ומגניב הרבה יותר מ"אלוהים" שבן אדם יכול להמציא. לכן ה1%. אני רוצה להרגיש התלהבות. אני מרגישה רוב הזמן כאילו אני בתוך איזה חצי חלום. לפעמים אני מזהה שאני נמצאת בתוך רגע ממש יפה ואני אומרת לעצמי "תפסיקי להיות בפלאפון/להתעסק עם משהו מטומטם" ואני כאילו לא מצליחה להתרחק מזה. זה ממש fucked up אם לחשוב על זה. זה כאילו אני פשוט לא מוכנה למציאות פתוחה. אני מסתכלת על עצמי לפעמים במראה והעיניים שלי אדומות ורדומות כאלה וזה פשוט עצוב כי אני רוצה להיות eyes wide open ועירנית. aka present.