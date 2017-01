1/2017

when math and you love each other very much

אני חושבת שאינפי ממש יפה ומגניבה ומעניינת. אבל אני לא חושבת שהיא חושבת אותו דבר עליי. אז אני אקבל 0 במבחן. אבל אם אינפי תאהב אותי בחזרה אז אני אקבל 100. אני רוצה להקשיב לשיר למטה ולעשות דדליפט... כבר ~3 חודשים לא התאמנתי בצורה נורמלית? I miss you, iron. החד"כ של האוניברסיטה לא כזה טוב. יש להם ממש מעט ציוד בשביל weightlifting וכל הזמן יש שם אנשים ואני לא אוהבת לשאול אנשים מתי הם יפסיקו להשתמש עם משהו... זה מוסיף לי מלא stress. בכל מקרה, מקווה שיצא לי ללכת השבוע. בשביל זה אני צריכה לחזור ללמוד.