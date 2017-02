כנראה שזה לא שווה את זה

2/2017

מה הקטע בלתת לבנאדם להיקשר אליך, למשוך בחוטים במשך חודשיים וחצי, ואז לעזוב כאילו כלום. לקרוע הכל.

הרי היה לנו טוב ביחד.

המשיכה, החיבור, היו כבר מהרגע הראשון. מהפגישה הראשונה. המשיכה הלאו דווקא מינית, אלא המשיכה כבנאדם אל בנאדם.

הפגישות והלילות יחד בבתי מלון מחיפה ועד לת"א.

גם אם זה הצריך ממני נסיעה של 3 שעות לכיוון, כספים שאין לי כ"כ עכשיו, ביטול של שיעורים בלימודים.

פשוט כל פגישה איתך, כל לילה איתך, היו רגעים שבהם רציתי שיעצר הזמן, כי אין סיכוי שהצלחתי לנהל יום למחרת שגרה רגילה.

המרחק הזה פשוט הורג.

אבל הלוואי שזו הייתה הסיבה היחידה.

כמה שחיכינו לסופ"שים יחד. סה"כ היו איזה שניים שלושה, אבל שייזכרו כהסופ"שים הכי טובים שהיו לי.

אנחנו דיי דומים. אם זה במקצוע, בהשכלה, בידע, באופי, בחוש ההומור, בהתנהגות כלפי חוץ, בטעם במוזיקה, בספרים, באוכל , בתחביבים.

אבל כאילו משהו פשוט לא עובד.

אני יודעת שהעבודה לוחצת לך על החיים. זה מקצוע לא פשוט.

אבל... אתה פאקינג בן 28. למה אתה לעזאזל לא סגור על עצמך? יום ככה ויום ככה? וחשבתי שדווקא אם אצא עם מבוגרים ממני בלפחות 7 שנים זה יהיה אחרת. כנראה ששוב טעיתי.

כ"כ הרבה סימנים ל"כן".

כשדיברתי איתך ביום ההולדת שלך. "את גורמת לי לאהוב אותך".

כשיצאנו למסעדות ופשוט לא הפסקנו לדבר ... לא עניין אותנו כלום כי לא הפסקנו להתסכל אחד על השניה.

"את עושה לי טוב".

"דיברת עם חברות שלך עליי? ומה הן אמרו? "... "עלייך אמרו שלא ראו דברים כאלה. והם עדינים במילים".

"אני רוצה לדעת עלייך עוד. את יודעת, זה חשוב לקשר... "

"יקרה שלי"

השיחות בבוקר. והשיחות בלילה.

ועוד המון..

אלו דברים שנחרטו לי בלב ובמוח, ולא רשמתי אותם בשום מקום עד עכשיו. כנראה ששם הם יישארו, עד שמשהו, או מישהו, ישחררו אותם לחופשי.

ומצד שני, כ"כ הרבה סימנים ל"לא".

כי כשפתחתי איתך את הנושא הזה, אתה פשוט אומר שאתה לא יודע.

מצד אחד אנחנו מחויבים אחד לשניה מהבחינה שאני לא יוצאת ולא עושה כלום עם אף אחד, ואתה עם אף אחת.

מצד שני אתה אומר לי שאתה לא רוצה מחויבות, לא רוצה להתחתן ב5 שנים הקרובות (לא יודעת למה חשבת ככה. אני רק בת 21. גם אני לא.).

אז בחיאת.... מה אתה רוצה מעצמך? מה אתה רוצה ממני?

אתה אומר לי שאם לא נח לי לחכות לזמן, שאולי הוא יעשה את שלו, יגרום לרגש שלך לצוף, אז אני לא חייבת להישאר. ושתבין אותי.

אבל אתה לא מבין. אתה לא מבין כלום. אתה בכלל רואה את גודל ההשקעה וההקרבה שלי כלפיך?

למה נתקעת לי כ"כ חזק בראש. למה לא עובר רגע שאני לא מפסיקה לחשוב עליך.

ולמה אתה כזה פאקינג מניאק? כאילו באמת. מי אתה חושב שאתה? לא חסרים לי גברים אם אני רוצה, ולא חסר לי כלום, ב"ה.

אבל הלב עדיין בחר להיתפס עליך. גם עכשיו, כשאני יוצאת עם חברים, אחד על אחד או כיציאה קבוצתית.. אתה עדיין אצלי בראש.

ומה שבר את גב הגמל הפעם? הסופ"ש הזה. בו היינו אמורים להיפגש.

כבר בחמישי, אחרי שכבר בו היינו אמורים להיפגש, אמרת שאתה יכול בסוף רק יומיים. או חמישי שישי או שישי שבת.

אז קבענו, שישי שבת.

אבל כמובן, למה שזה ילך כשורה? כשדיברנו בחמישי בלילה ושאלתי אותך מתי בא לך להיפגש? ז"א , באיזו שעה, ואיפה, לא ענית.

אז הייתי חייבת להוסיף "אם בכלל...". שוב. המתנה. ומי אתה שאחכה לך? מי אתה שלא תחזור כשאני מתקשרת? זה פשוט מחרפן אותי שאני לא יודעת מה עלה לך לראש.

ואז אתה אומר לי שאתה לא יודע אם תספיק להגיע בשעה נורמלית עד כניסת השבת. ושאולי עדיף ביום * (בו אני לומדת במילא קרוב למרכז), ככה ננצל את הזמן יותר טוב. מה שגם אומר שאצטרך להיות אולי חצי שעה בשיעור, מתוך 5 שעות.

אבל חלאס. על כמה שיעורים אפשר לחרבן בשבילך ?

ואז פשוט אתה לא יודע מה להגיד (כרגיל). אז אמרתי. שכשזה קשור לשבת, ואני צריכה להתארגן עם המשפחה, אז אני צריכה לדעת תשובה לפני יום שישי, אחרת אין לי איפה לעשות קידוש וכו'. אז שפשוט אקח את זה כ"לא".

ועוד אחרי הכל, אני באה אליך בקטע טוב, למרות שלא מגיע לך, אומרת לך "אתה אומר את זה כאילו אני לא מעדיפה להיות איתך.";

ומה אתה עונה?! "לא קשור בכלל.. פשוט לא מתאים הסופ"ש וזהו. הכל טוב באמת".

הכל טוב !??!?! הכל טוב למי!?! ובאיזה קטע אתה אומר את זה כאילו אני באה ומצטערת על משהו שאני לא צריכה?

ואחרי זה שלחתי לך "הכל טוב ? לך אולי .. שיהיה." וכמו ילד קטן אתה מחזיר לי אימוג'י של "לייק".

זה פשוט הרתיח לי את העצבים. בטח ובטח אחרי שבפעם האחרונה שניפגשנו, כשהתחבקנו חזק, ואמרתי לך .. "מתי אראה אותך? כ"כ קשה המרחק הזה, וזה שאנחנו נפגשים פעם בשבועיים- שבועיים וחצי .." אמרת לי. הבטחת לי. "פעם בשבוע, לפחות" .

לא רק זה, שאני מתקשרת אליך באותו הלילה, לדבר איתך, כי באמת לא נוח לי המצב, ואתה פשוט לא עונה. ואני יודעת שאתה זמין.

אני שונאת את הקטעים האלה. אולי במיוחד, עקב העובדה שאני לא יכולה לסנן אף אחד.

אז אחרי יומיים, במוצ"ש, שלחת לי "שבוע טוב שיהיה.." כאילו שאתה עושה לי טובה. אז קיבלת את "השבוע טוב" שלך חזרה.

וזהו. לא מדבר, לא מתקשר, לא מתעניין, לא כלום. לפחות תדבר בנאדם!! לפחות תגיד מה מפריע לך, מה הבעיה שלך, שנפתור אותה לטובה או פחות לטובה, אבל לפחות תדבר. אני לא צריכה לנחש מה המצב בינינו עכשיו.

אני משתגעת מאנשים כאלה. ולא יודעת למה דווקא עליהם אני נתפסת.

כאילו,באמת, מה אתה רוצה? מה? אין פלא שהמערכת יחסים הרצינית האחרונה שהייתה לך, והשניה במספר, הייתה לפני 7 שנים והחזיקה בדיוק כמה חודשים ספורים (כמו זו שלפניה).

אבל לי נמאס להיות אזור הנוחות שלך. עם כל הכיף, וכל הרגש. זה כנראה פשוט לא שווה את זה.

ואם עברתי הלאה מקשרים יותר ארוכים ויותר מורכבים. be sure שזה יהיה גם במקרה הזה as well.