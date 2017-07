7/2017

For a minute there I lost myself

בלא שונה מחצי המדינה גם אני הייתי ברביעי האחרון בהופעה של רדיוהד בפארק הירקון, זו הייתה החלטה אימפולסיבית לחלוטין שקיבלתי יומיים לפני בעקבות טענה חצי משכנעת שד׳ העלתה על זה שאני חייבת את זה לעצמי על המאמץ של הסמסטר האחרון, אמנם לא השקעתי כלל בלימודים אבל אמרתי לעצמי שעם החוסר יכולת שלי לחסוך במילא אבזבז את הכסף הזה על משהו אז מוטב לפחות שזה יהיה משהו חוויתי ולא חומרי כי זיכרונות מאריכים ימים רבים יותר מדברים. ההופעה באמת הייתה טובה, בזמנו כשרק יצאה ההודעה שהם עומדים להופיע בארץ והאקס הציע לקנות עבורי כרטיס אמרתי לו שלא נראה לי שהם יהיו טובים בלייב ונוכחתי לדעת שממש טעיתי. הייתי שם עם ד׳ וחברה שלה שלא הכרתי מלפני כן, אותה החברה התחילה לדבר עם בחור שהגיע לבד וצירפה אותו אלינו, ערכנו היכרות קצרה ושאלתי את ד׳ באוזנה האם חברה שלה בונה עליו או משהו והיא ענתה שלא כי ויש לה חבר אז קיבלתי את הקיו שלי לעבור לשבת קרוב יותר אליו, דיברנו קצת על הקעקועים שלנו וסקס על mdma שהוא טען שזה הדבר הטוב ביותר שקיים אז אמרתי לו שאשמח לחוות את זה מתישהו אם יצא. התמזמזנו במשך כל ההופעה בערך, הוא שם אותי על הכתפיים שלו למשך שיר שלם כך שילכתי לראות טוב את כל הבמה, בשיר האחרון נכנסתי למן תחושה דיסוציאציטית מעט וחשבתי על איך האקס שלי כנראה נמצא בקהל בעודי נמצאת עם בחור שהכרתי לפני כמה שעות כשהוא צמוד אלי ושר באוזני קארמה פוליס. כשנגמר וכולם התחילו להתפזר החלפנו טלפונים אבל כבר לא הרגשתי שום משיכה כלפיו, גם ראיתי את כל ההודעות שא׳ שלח לי בזמן ההופעה והרגשתי קצת רע על זה שהוא חשב עלי בזמן שהייתי עם מישהו אחר. למרות שהסכמנו שאנחנו יוצאים בקטע שאינו מחייב ואני יודעת שהוא מדבר עם בנות אחרות אבל אני לא חושבת שהוא מתמזמז איתן וזה יוצר מצב קצת בעייתי וטרם ארזתי את הכוחות בעצמי כדי להעלות את זה בפניו, מה גם שדיברנו על זה ממש בהתחלה ומאז שכבנו אז יתכן והוא מצפה לנאמנות כלשהי ממני. יום למחרת הוא אמר שישמח לדבר איתי על פילוסופיה אבל התפיסה שלו של התחום שונה מהתפיסה שלי כסטודנטית, וגם לא באמת היה לי כוח להשקיע בקשר עם מישהו שגר כל כך רחוק אז אמרתי לו שאני עסוקה אבל אדבר איתו בהזדמנות. הוא שלח לי מאוחר יותר באותו היום הקלטה שלו שר את פולי של נירוונה וזה היה מצחיק ומוזר והבנתי כבר שזה ילך, אבל היי, מבחינתי הכל בסדר, לא נקשרתי אליו וזכיתי לראות את הבמה אז זה הכל win.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי sad fuzz , 24/7/2017 13:38