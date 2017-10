מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 10/2017



<< אוקטובר 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31





הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח RSS: לקטעים

10/2017

כיצד הרשת עובדת

כאשר אתם מבקרים באתר אינטרנט, שרת הרשת אשר מאחסן עליו את האתר, יכול להיות בכל מקום בעולם. על מנת ותוכלו למצוא את המיקום המדויק של השרת, הדפדפן שלכם תחילה יתחבר ל- Domain Name System (DNS) Server - פרוטוקול אשר מאפשר גישה לבסיס נתונים מבוזר. כאשר אתם מתחברים אל האינטרנט אתם עושים זאת דרך ספק האינטרנט שלכם (ISP) ר"ת של Internet Service Provider. אתם מקלידים את שם האתר (הכתובת שלו - הדומיין) לשורת הכתובות. לדוגמה www.google.com המחשב שלכם מתחבר לרשת שרתים שנקראת Domain Name System Servers או כמו שקראנו להם קודם DNS Servers. (חשוב לזכור את המושגים הללו כי אנחנו נשתמש בהם הרבה). שרתים אלו מתפקדים כמו ספרי טלפונים הם אומרים למחשב שלכם את כתובת ה-IP שמקושרת לכתובת האתר שהקלדתם. כתובת IP הוא מספר עד ל-12 ספרות המופרד בנקודות או (/). כל מכשיר שמחובר לרשת, מחזיק בכתובת IP שונה וייחודית. זה כמו מספר הטלפון שלו. המספר הייחודי ששרת ה-DNS מחזיר למחשב שלכם מאפשר לדפדפן שלכם ליצור קשר עם שרת ה-Web שמאחסן את האתר שביקשתם. שרת Web הוא מחשב שמחובר תמיד לרשת ומטרתו לשלוח אתרים לבקשות הגולש. שרת ה-Web שולח לכם מענה לבקשה לצפייה באתר מסוים וכך אתם יכולים להיכנס לאתר. כל התהליך הזה הוא עניין של מאיות השניה.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי The Emperor , 30/10/2017 10:56