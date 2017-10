מלאו כאן את כתובת האימייל

כלים עיקריים לעבודה שלנו

עד כה אם אתם קוראים בלוג זה בקפדנות, אתם יודעים מה מפתח אתרי אינטרנט עושה במסגרת תפקידו. אבל חשוב גם להבין באילו כלים הוא משתמש על מנת לבצע את עבודתו. אז הנה עבורכם מילון מונחים קטן שיעזור לכל מי שמעוניין ללמוד את התחום הזה. מחשב - אוקיי, זה ברור. מחשב Out of the Question במקצועו שכל כולו הוא במחשב. אתם מוזמנים להתקין Linux עליו (נדבר בהמשך הרחוק על זה) למרות שאפשר להסתדר גם בלי. Google - באמת? בהחלט! אתם תתקעו ואתם תתקעו הרבה במהלך הקריירה שלכם בתחום פיתוח אתרי אינטרנט. לא משנה עד כמה תותחים אתם תהיו, אתם תתקעו, בין אם כי שכחתם פקודה כלשהי מאחר ויש כל כך הרבה או כי פשוט יש משהו לא מובן מאחר והדברים כל הזמן משתנים וזהו מקצוע עם המון בעיות ותקלות וזאת הסיבה מדוע פותרי בעיות כל כך אוהבים את התחום החשיבתי הזה. ב-Google שיתפקד בתור החבר הכי טוב שלכם במהלך הקריירה, אתם תמצאו תשובות לכל שאלה, כמובן לדעת לחפש את התשובות זה כבר עניין אחר לגמרי. אל תטילו ספק במפתחים מקצועיים, כולם משתמשים במנוע החיפוש על מנת למצוא תשובות לבעיות שלהם וכמובן...אי אפשר לדעת את הכל בתחום הזה.

עורך טקסט - עורך טקסט או תוכנה לעריכת טקסט הוא המקום היכן שתבלו את רוב הזמן שלכם בכתיבת קוד. אם אתם רק מתחילים אז הכל יראה לכם אותו הדבר ויש המון כתבני טקסט, אך יש הבדלים שונים בין כולם ולכל אחד יש את הכתבן המועדף עליו. אני אישית ממליץ לכם להשתמש ב-Brackets יש בו את כל מה שאתם צריכים והוא פשוט לשימוש עם אפשרות להתקנת תוספים רבים שיכולים להקל על החיים שלכם בצורה משמעותית בזמן כתיבת הקוד. Stack Overflow - רוב החיפושים שלכם בגוגל יביאו אתכם לאתר הזה שמכיל תשובות איכותיות לאלפי שאלות בתחום הקודינג. ברגע שמבינים את ממשקיות המשתמש ואיך דברים מתבצעים שם, נורא קל לעקוב אחר האתר הזה. בבסיס הדברים, מישהו שואל שאלה כלשהי ואנשים עונים לו על ידי הצגת הפתרון ותהליך ההגעה לפתרון. התשובה האופטימלית היא זאת בעלת הדירוג הגבוה ביותר מבין המשתמשים והראשונה ברשימה. Git - Git היא מערכת שליטה שאתם תאהבו אותה ואחר כך תשנאו אותה ולבסוף תסגדו לה. אבל אתם חייבים להכיר ולהבין אותה. בקרב אנשים שלא בתחום היא נעה בין אנשים שלא מכירים אותה לבין אנשים שלא מבינים אותה והיא הגבול בין חובבנות ליכולת פעולה הטובה ביותר בתעשיה בקרב משתמשיה לשמור על בסיס הקוד שלכם בבטחון ובענן.

Github - המקום היכן שעותקים של הקוד שלכם נשמרים. חשבון ה-Github שלכם חשוב יותר מקורות החיים שלכם. כל העדות לסך כל הקוד שרשמתם, נמצאת שם. לאילו פרויקטים Open-Source תרמתם וכיצד? חשבון ה-Github שלכם הוא פורטפוליו העבודות שלכם.

נכתב על ידי The Emperor , 25/10/2017 15:21