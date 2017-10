מלאו כאן את כתובת האימייל

10/2017

מה בונה אתרים באמת עושה במקצועו?

בעיקרון, בתור בונה אתרים אתה זוכה לבנות אתרי אינטרנט ודואג לתחזוקתם. איך זה נראה בבירור יותר, תלוי במה אתם רוצים לעשות במקצוע הזה. אם אתם רוצים לעסוק בבניית אתרים בתור תחביב אז אתם אולי תרצו לבנות אתר אינטרנט בשביל העסק של אמא או אבא שלכם. או אולי לבנות אתר עבור קבוצת ה-Heroes of The Storm שלכם או של אחיכם. אם אתם מעוניינים לעבוד בתור פרילנסרים עבור אנשים אחרים, אז אתם תצטרכו לבנות אתרי אינטרנט שלמים מאפס ולתחזק אותם במידת הצורך. אם אתם רוצים לבנות סטרט-אפ עבור עצמכם, אתם תצטרכו להפיק את כל הפרויקט מאפס. החל משלב בניית עמוד נחיתה עבור הסטרט-אפ עד לשלב של מעקב אחר כל הלקוחות והמשתמשים ואף לבניית המוצר עצמו. אם אתם רוצים לעבוד בצוות ייעוץ, אתם אולי תתמקדו רק בדברים שהמשתמש שלכם רואה בדפדפן או להשקיע את כל הזמן שלכם באפליקציה עצמה היכן שכל המידע שוכן. אם אתם עובדים עבור חברת היי-טק גדולה. למשל, התמקדות באופטימיזציית אתרי האינטרנט (כמה מהירים הדפים נטענים, או לגרום למערכת חיוב האשראי לתקשר עם מסדי הנתונים והאישור על מנת והמשתמש יוכל להמשיך הלאה. הנקודה היא, שאין שני תפקידים שהם אותו הדבר. ועם האינטרנט כמקום עצום ומגוון שמכיל מיליארדי אתרי אינטרנט, תמיד תהיה עבודה. וזאת הסיבה מדוע צריך להיות הכי טובים בתחום.

מדוע בניית אתרים היא כה מדהימה? יש סיבות רבות לכך, אך אחת הסיבות העיקריות מדוע תחום זה כל כך מדהים, זה בגלל שיש לכם את האפשרות לבנות דברים. מאפס. מפרי דמיונכם. כמו אלוהים. כל העבודה שלכם זה לבנות משהו פונקציונלי, אינטראקטיבי מכלום. ואתם יכולים להשקיע את מקסימום היצירתיות שלכם בזה אם אתם באמת רוצים להיות הכי טובים. הדבר דורש כישרון לפתירת בעיות ויצירתיות רבה. דמיינו לעצמכם שאתם יושבים ויש לכם רעיון לאתר אינטרנט יפיפה. אתם לא צריכים יותר לחשוב על כמה זה עולה ומהי הפרוצדורה שנדרשת בשביל זה. אתם יכולים לשבת מול המחשב ולהתחיל לבנות בעצמכם. אולי אפילו תיצרו את הרשת החברתית הבאה שתפיל סוף סוף את פייסבוק. (הרעיון שלי היה Facebook of sex). יתרון נוסף לבניית אתרים הוא הביקוש העצום לעובדים טובים בתחום הזה. לא רק בארץ, בכל העולם. אז אם אי פעם גם אתם שקלתם כמוני לעזוב למדינה אחרת באירופה ולהנות מתרבות אמתית אבל לא היה לכם מקצוע כדי לגור שם, הנה דרך נפלאה להגשים חלום. אמנם העבודה היא קשה ואינטנסיבית, השכר הוא ממש גבוה בשוק והיכולת של שילוב חיים ועבודה, היא די סטבילית (תמיד אפשר לשאוף לפחות שעות עבודה - הרי אם היו אומרים לנו, תוותרו על כל הפסקות הקפה/תה וסיגריה שלכם, תפסיקו לגלוש בפייסבוק ותתרכזו רק בעבודה ותשתחררו שעתיים מוקדם יותר עם אותו שכר גלובלי, ברור שכולנו היינו עושים זאת). בדרך כלל, נעבוד כ-40-45 שעות בשבוע, אמנם לפרילנסר יש הרבה יותר גמישות כי הוא עצמאי, אך לא תמיד בעל יכולת להשיג עבודה. אם אתם מנהלים סטרט-אפ, בטח תשתו הרבה קפה בלילה על מנת לתחזק אותו והחיים שלכם יסתובבו סביב שעות לא שגרתיות. בניית אתרים מתגמלת אנשים שיודעים לפתור בעיות טוב ואוהבים את זה וכמובן אוהבים לבנות דברים. מאחר ויש כל כך הרבה תפקידים שונים בתחום של בניית אתרים, העדיפות היא שתמצאו את התפקיד שהכי מתאים לכם, לטבע שלכם, לסגנון העבודה שלכם וכד'. אם אתם טובים יותר בלתקן בעיות קונספטואליות קשות, עדיף לכם לעבוד מול צד-שרת. או בשפה המקצועית Back-End. אם אתם מעדיפים יותר לבנות אתרים מעוצבים ואינטראקטיביים, אז עדיף לכם שתעבדו מול צד-לקוח, או בשפה המקצועית Front-End. תכף אסביר בדיוק מה ההבדל בין השניים. עבור מי אנחנו בונים את אתרי האינטרנט? בראש ובראשונה חשוב להבין עבור מי אנחנו בונים את אתרי האינטרנט. בדרך כלל הדברים פועלים כך, יש לכם לקוח כלשהו שמשלם סכום כסף על מנת שתבנו לו אתר אינטרנט שיתקשר עם לקוחותיו של הלקוח - המשתמשים. לפעמים, כאשר אתם בונים אתר אינטרנט עבור העסק של עצמכם, אתם מתפקדים בתור הלקוח של עצמכם. אם אתם עובדים עבור חברת היי-טק כלשהי, אז החברה עצמה היא הלקוח שלכם. (פייסבוק משלמת עבור צוות הפיתוח שלה שתפתח להם את פייסבוק.) איך זה עובד? עבור פרילנסר, הדברים פועלים כך: אתם צריכים להפגש עם הלקוח על מנת להבין איזה סוג אתר אינטרנט הוא רוצה ומה האתר הזה צריך לעשות. כאן אנחנו בעצם מאפיינים את האתר. אנחנו צריכים להבין את דרישות הלקוח על מנת להבין מהו הפרויקט, האם אנחנו מסכימים לקחת על עצמנו את הפרויקט הזה וכמה כסף אנחנו צריכים לבקש מן הלקוח על זה. בחוזה שלכם מול הלקוח, אתם תצטרכו להגדיר בדיוק מה נכלל במסגרת החוזה וכיצד כל בקשה נוספת שלאחר החוזה, תהיה תוספת סכום כספי. אתם יכולים לשאול את הלקוח, מי הם המשתמשים הפוטנציאליים של האתר שאליו הוא מעוניין לפנות, איזה סוג אתר אינטרנט (תדמיתי, חנות וירטואלית, עמוד נחיתה וכד'). אתם תבנו מספר גרסאות התחלתיות עבור הלקוח ותצטרכו אישור מצד הלקוח על מנת לדעת באיזה כיוון להמשיך ולהתחיל לבנות את האתר במלואו באמצעות הכישורים המצוינים שלכם. הלקוח צריך להחליט אם האתר עונה על התנאים והדרישות והרצונות שלו לפני שאתם יכולים לשים את האתר באינטרנט. התפקיד שלכם הוא לגרום לאתר להראות מצוין בכל סוגי הדפדפנים והמכשירים (כולל מכשירי טלפון.) ברגע והאתר עלה לאוויר, אתם יכולים לקבל דרישה לתחזק אותו באופן זמני/קבוע שכמובן אתם תדרשו על כך סכום חד-פעמי / רב-פעמי בהתאם לדרישה. בניית אתרים היא הכל אודות פרויקטים, פרויקטים ועוד פרויקטים אם שמתם לב למשהו עד כה, זה כמה בניית אתרים מתעסקת בפרויקטים. לא מדובר בעבודה שאתם מבצעים באופן מונוטוני את אותו הדבר כל יום - חלק מהכיף הוא שאתם זוכים לבנות משהו חדש כל פעם כשסיימתם את הפרויקט הראשון. פרויקטים רבים הם עבור יותר מבן-אדם אחד לעסוק בהם ובתור מפתחים צעירים אנחנו נעבוד בקבוצה קטנה של אנשים, גברים ונשים ביחד שמגובשים לפעול יחדיו על מנת להביא את הפרויקט להצלחה. ביחד נפתור תקלות ונגיע לפתרונות הטובים ביותר ונלמד אחד מן השני. כך גם התקשורת בין מפתחים הופכת להיות ממש טובה. בפוסטים הבאים אעסוק גם בזה. נקודות מפתח: מפתחים עובדים על פרויקטים עבור לקוחות שרוצים להביא את האתרים שלהם לרשת האינטרנט על מנת ויקבלו חשיפה ותעבורת גולשים רחבה.

העבודה היא מבוססת-פרויקטים ודורשת עבודה בצוות ותקשורת טובה על מנת ונוכל להביא את הפרויקט של הלקוח להצלחה.

לא כל המפתחים עובדים עבור לקוחות חיצוניים.. חלקם עובדים עבור החברה שלהם שמתפקדת בתור הלקוח.

מדובר בכיף גדול כי אנחנו זוכים לבנות דברים מאפס ולראות כיצד אנשים משתמשים וגולשים באתר הזה ולזכות לשחק בצעצועים חדשים כל הזמן (חידושים בתחום.)

נכתב על ידי The Emperor , 22/10/2017 15:22