== Results from bdsmtest.org == ועוד..

כנסו למוד. התוצאות שקיבלתי לפני בערך חצי שנה:

התוצאות שקיבלתי היום:

95% Rope bunny 92% Switch 89% Rigger 89% Submissive 83% Dominant 82% Masochist 80% Sadist 67% Vanilla 61% Brat 50% Degrader 49% Experimentalist 45% Brat tamer 38% Master/Mistress 34% Degradee 27% Slave 21% Primal (Prey) 18% Primal (Hunter) 7% Owner 7% Girl/Boy 5% Daddy/Mommy 3% Pet 2% Non-monogamist 2% Ageplayer 1% Voyeur 0% Exhibitionist 96% Rope bunny 94% Switch 91% Submissive 90% Masochist 87% Brat 85% Degradee 82% Rigger 76% Girl/Boy 68% Dominant 66% Degrader 66% Sadist 61% Experimentalist 60% Vanilla 59% Primal (Prey) 51% Brat tamer 46% Slave 39% Master/Mistress 38% Ageplayer 22% Pet 21% Daddy/Mommy 11% Primal (Hunter) 9% Owner 7% Non-monogamist 5% Exhibitionist 1% Voyeur הערות - *כשלקחתי את המבחן היום לא הסתכלתי בתוצאות שקיבלתי בפעם הקודמת עד שסיימתי. *בפעם הקודמת, בדיוק יצאתי מקשר ארוך מאוד (והמשמעותי הראשון בהמון דרכים) מעניין לראות פתאום איך החצי שנה האחרונה השפיעה עליי\על ההעדפות שלי. לא שצברתי כזה הרבה ניסיון בזמן הזה, אבל כן 'פקחתי עיניים' בכל מיני אופנים. ברור שהתוצאות האלו הן אינן תורה מסיני , אפילו שהשתדלתי לענות בתשומת לב, השאלון ארוך והתצוגה עם הרקע הכהה מעייפת לי את העיניים. כרגע אני מצוננת אז בכלל לא אתפלא אם התפלקה טעות פה ושם, אבל בגדול נראלי שהייתי בסדר. כלומר, שעניתי עם תשומת לב לדקויות בניסוח השאלות. קצת חבל לי שלא שמרתי את הקובץ pdf שצורף בפעם הקודמת אבל לא נורא (לא בא לי קבצים מסגירים כאלו על המחשב). את הpdf שיצא הפעם אני עוד תוהה אם להעלות לכאן או לא, זה דיי חופר ונראה לי פחות מעניין מהטבלה למעלה. אני קצת חוששת מהעובדה שההעדפות שלי הן איך שהן. לא חושבת שאני לא סוטה או משהו..נראלי. אני לא מוכנה לעולל\שיעוללו לי שום דבר בלי הסכמה מפורשת לפני ואפילו תוך כדי. נראה לי שבפעם הראשונה שעניתי על זה לא הבנתי לעומק מה פירוש המילה סדיסט במובן המיני. אני לא הייתי רוצה לגרום לאהוב שלי כאב. (כן, סקס זה לא חומוס, לא חייבים לעשות מאהבה- אבל ככה נוח לי להתבטא בכל זאת). אני יכולה להכאיב אם יבקשו ממני אבל כנראה שרק עד גבול מסוים, אני לא נהנית מההכאבה עצמה בכלל- רק מההנאה שזה גורם לצד השני. בעבר הייתי מוכנה להרבה בשביל לספק את מי שהייתי איתו, אבל קשה לי להכאיב למישהו שאני אוהבת אפילו אם הוא מבקש. קשה לי להכאיב באופן כללי. בנוגע למזוכיזם, יש לי סף כאב נמוך מדיי לטעמי, אבל כן הייתי מסוגלת להנות מזה- יותר מהשליטה שהייתה לצד השני עליי מאשר לכאב שהתלווה אליה. הכאב הוא צורת ביטוי להתמסרות, וגם דרך מעולה לענישה במקרה של brat. אבל קשה לי להכאיב. ובהתאם לכך גם קשה לי להיות brat tamer. אני בעיקר מודאגת מהעובדה שאני switch- פרט לתחום של סדיזם\מזוכיזם. אני מרגישה שיהיה לי קשה למצוא מישהו שיהיה מתואם איתי בזה ובכל שאר הדברים. לגבי נון-מונוגמיות, אקסהביזיוניזם וה'מציצנות' (Voyeur) : נכתב בpdf שהניקוד שלי בהם היה מאוד נמוך ולכן ייתכן שלא חושב כראוי. לגבי הנון-מונגמיות, אין לי מושג איך קיבלתי בזה 7% ולא 0%. מהרגע שאני בקשר אני לא מסוגלת לגעת באחרים. ולפנטז יצא לי, אבל על אחרות- וביחד עם מי שהייתי איתו. בעצם אולי יש לי קצת מושג איך קיבלתי בזה 7,הייתה שאלה על האם אני מוכנה להצטרף לזוג\קבוצה אחרים, ולא עניתי במפורש "לא"- כרגע אני לא בקשר ואולי ככה ייצא לי להיות עם בחורה.. אני מאוד בספק שזה יקרה אבל בכל זאת זה מה שעניתי שם. בטח היו עוד כמה שאלות אפורות כאלו. אני לא בטוחה שאני רוצה כרגע עוד קשר רציני וארוך - אני עוד צריכה ללמוד איך לבחור אותם. וגם קצת לנוח מדרמות. באקסהביזיוניזם אין לי מושג איך קיבלתי 5%. אני לעיניו\עיניה של מי שאני איתם בלבד. מצד שני אני מעלה לכאן את התוצאות המפורשות שקיבלתי בשאלון ועוד מעירה הערות מפורטות..אבל לא על זה מדובר שם בכלל. so the joke is on me. מציצנות.. oh well, לא תודה. זה דווקא יצא הגיוני. לסיכום - השאלון מאוד הגביר חששות לגבי: מאיפה אני פאקינג אמצא מישהו שיהיה מתואם עם כל זה. השאלון לא חידש לי יותר מדי. השאלון קצת חרמן. לא שיש לי כוח לעשות עם זה משהו עכשיו.. שיעבור כבר הצינון הזה.

נכתב על ידי צליל . , 27/12/2016 00:08