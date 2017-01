אמא מנסה להבין את תל אביב

1/2017

אתמול אמא שלי קפצה לעבודה שלי כי היה לה משהו בתל אביב. עכשיו בואו אני אסביר לכם כמה השורשים שלי כפריים: כשהייתי ילדה עיזים מהכפרים ליד היו באות לגדר של החצר שלי ואוכלות אותה, והחצר עצמה הייתה מלאה בארנבים, אווזים וחתולים. ידעתי לרכב על סוסים לפני שרכבתי על אופניים, ואת אלו עד היום לא הצלחתי להפנים. That's how northern I am.

היא אמרה שלום לעמיתה לעבודה שבדיוק הגיעה למשמרת אחרי ארוחת צהריים עם חברה. אחרי שהלכנו היא שאלה אותי מי זאת ועניתי לה שזאת חברה שלה. היא הסתכלה לצדדים ושאלה, "אה... זאת חברה חברה או ידידה חברה?" אוי אמא, כמה שאת מודרנית.

הסתובבנו ברחוב והייתה קבצנית מוזנחת עם שלט מקרטון, ותוך כדי שיחקה בגלקסי S7 שלה. אמא שלי ניסתה להבין גם את זה, למרות שממש אין מה...

אבל היא מנסה. וכל החברים מהעבודה ניגשו אליה ללחוץ את היד ולהגיד לה כמה הבת שלה מקסימה, והיא אמרה שהיא מרגישה כמו ראש מאפיה שכולם באים לברך אותו. התאהבות מיידית על ידי כולם. אבא שלי, לעומת זאת, נמנע משיחה על ידי ישיבה במרפסת והשחזת יתד עם סכין... because I am THAT northern.