הלוואי שסוף העולם גיע

עבר עלי יום מעצבן למדי.

מסוג שמתחיל בלילה חסר שינה או עם חלום מעצבן שהחריב את כל המחשבות שלך.

שלאחריו אתה נשאר הער ללא תכלית, עד שאתה נרדם דקה לפני השעון מעורר.

אתה נאלץ לקום, בעייפות, תסכול מר, רק על מנת ללכת ליום חסר משמעות בבית ספר.

יש לחץ, עומס, תסכול, עצבנות.

וכואב לך הראש.



ובשבוע הקרוב יש יותר מאשר:

לסיים את הפורייקט באמנות עד מחר.

לתלות אותו ביום חמישי.

בשישי מתכונת באזרחות (איך לעזעזל? איך??)

ולהגיש עבודה בתנך עד סופש.

לא, יש לי גם יומולדת על הראש.

לא שאני הולכת לעשות משהו גדול (אני באמצע מתכונות\בגרויות , מול הצגת פורייקט, למי יש זמן בכלל?).

מה כל כך מיוחד בגיל שמונה עשרה?

למה הוא הפך לכזה עניין גדול?

כי מעכשיו אפשר להכנס לפאבים וברים? בחייכם.

הצבא מאיים עליך? ממני הוא מתעלם לחלוטין. שום מילה לא קיבלתי מלבד דחית מועד גיוס.



כי חייך בתור עצמאי מתחילים מעכשיו?

אני לא מרגישה אף שינוי.

לא יותר אחראית.

לא פחות.

לא יותר עצמאית, אולי אפילו ההפך. משועבדת לעצמי ולבעיות שלא עוזבות לי את הראש.

אני בוגרת?

באמת.

שמונה עשרה נראה כל כך רחוק אז, לפני שנה, מעין יעד נכסף, שבו אני אהיה הכי אני שאפשר, שלמה, בטוחה בעצמי.

נו, באמת.

איזה בולשיט.

כל כך נמאס לי מהכל.

כן אני אשמח.

מי לא?



המשפחה שלי תעשה לי ולאחותי מחווה כזאת או אחרת.

עוגה.

אלכוהול.

סתם עוד אירוע.

מי אוהב בכלל ימי הולדת?

לספור את השנים עד יום מותך? עד שתשנא כל יום הולדת? עד שתשלים עם זה?



ואז אומרים לי שאני פסימית.

לא גיבשתי דעה בפלוטיקה, דת או מקצוע לחיים.

לא עשיתי כלום. כלומר אם להשרט במוח בשל אירועים כאלה ואחרים משתווה ללא לעשות כלום. כאילו, להיות הצד הפסיבי.

הילד מולבש. לא מתלבש. מולבש.



בחייכם אני אותה ילדה דפוקה.

אני רק רוצה לישון.

אני רק רוצה שהשנים האחרונות ימחקו, ושאחזור עליהם מחדש, והפעם ללא הבן אלף הזה.

אני רק רוצה שהיא תחזור.

אני רק רוצה

רק רוצה

"יש רצוי ויש מצוי"

אז

לכי

תחנקי עם זה.

Banfi - Happy When You Go