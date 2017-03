אז יש תחרות סיפורים קצרים (500 מילה) ואני מתכוונת להשתתף למרות שבטח לא אספיק עם כל העומס הזה והכלום שאני עושה איתו.

באמת מדהימה אותי כל פעם מחדש העצלות שלי.

ויש תחרות ריצה, ובה אני חייבת להשתתף כי ככה זה בחיים האלו ובבית ספר הזה.

והיו צילומים לספר מחזור ואמרתי לצלם שיבחר מה שמתחשק לו כי לי לא אכפת, ובמילא הוא גרם לי להוריד את המשקפיים המכוערות האלו.

אני באמת חייבת לקנות חדשות.

והייתי בבדיקת דם וצר לי לבשר לכל העולם ולעצמי שממש קיוויתי , כי יש לי גישת חיים מטומטמת, ואני דפוקה, שיצא שאני חולה בסרטן או משהו.

כמה טיפש צריך להיות כדי לחשוב ככה? כדי לרצות את זה? כמה שרוט?



ואני דווקא מסתדרת מצויין בזמן האחרון, ואני מחייכת מלא, והפסקתי לבלוע תרופות שלא עושות כלום, וסידרתי את החדר, ואירגנתי את כל המחברות האלו, אז למה המחשבות המזורגגות האלו עדיין פה?

את פורים אגב העברתי יופי בשכיבה על הספה. אני נהיית מומחת בלא לעשות כלום, ולא תאמינו כמה זה קשה.

וגיליתי מה הבעיה הכי גדולה שלי, וצר לי להודיע שזה משימה בלתי אפשרית 7 או איפה שהם לא נמצאים, ורק צריך שטום קרוז יופיע ויעזור לי.

קראתי ספר טוב, קוראים לו השליח של מרקוס ז. והוא מצויין. גרם לי להרגיש טוב שהסיכויים שמישהו ישלח לי קלפים עם משימות עם משמעות כדי שלא אגווע עדיין קיים איכשהו, למרות שאין לסמוך על זה.

וכל פעם שאני עוברת ליד החדר המבחיל הזה, עם התמונות שלהם, אני לא יכולה שלא לשאול אם היא עושה את זה בכוונה. ואם כן, לא מספיק לה ?

ואני רק רוצה להתכרבל בשמיכה שלי ולא לקום עד שאלוהים יגיע ויאמר שיש טעם, ובין שנינו, הסיכויים שזה יקרה זה מתחת לאפס, בעיקר אם אתה לא מאמין בדבר המוזר הזה.

כל מה שאני רוצה זה לישון, ושהמשפחה שלי תיהיה נורמאלית, ושימחק לי הזכרון, באמת.

התדרדרנו מעבר למה שחשבתי שאפשרי, למה שעלה בדעתי למקרה הכי גרוע, וזה תמיד מדהים מחדש שלאיכסה אין גבולות.

ומה הטעם באמת?

והיא צחקה כשהיא הגישה לי כוס קולה, למרות שהיא יודעת שאני לא שותה את החרא הטעים הזה

ומי אמר שאי אפשר לחייך חזרה כשמתים מבפנים?

והם מה זה חיות, ואני תמיד מרגישה שאני נמצאת בניסוי תחת זכוכית מגדלת או מיסקורסקופ או משהו עם סקופ בסוף. וזה תמיד אותה הרגשה.

ובאלי שנעבור דירה.

ושהוא ימות.

אבל זה רק מה שאני רוצה. וזה מתנגש בכל שאר הרצונות של כולם.

ואני רק רוצה לא לשמוע את השם שלו, למרות שזה מרגיש של 30% מהעולם יש את השם הזה, ומשום מה הם נמצאים בסבבתי. דמאט.

בוא נחכה לתוצאות בדיקת הדם המזורגגת הזה בשקט ונקווה שאני לא מספיק דפוקה כדי להתאכזב מהתוצאות.

Iron Maiden - Fear Of The Dark (Live At Rock In Rio) - Legendado