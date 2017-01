כינוי: alice_ols

בת: 17

תמונה



פרטים נוספים: אודות הבלוג



קוראים אותי



מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 1/2017 12/2016 11/2016



alice_ols17RSS: לקטעים

1/2017

come and kill me allredy

אז הם כיוונו אלי אקדח ועזבו שוב כי כולם עוזבים. גם היא עזבה. שוב. ואני יודעת, אני יודעת שאם אני באמת אוהבת אותה אני צריכה לתת לה ללכת, כי יש לה 7 ילדים וככל אחד מהם יותר חשוב ממני פי מאה, עד כמה שזה כואב ופאק, זה כואב ואני יודעת את כל זה שהגיע הזמן שלהם ללכת ואני רק מפחדת שהם ימותו בדרך. אבל אתם לא מבינים עד כמה אני שיכורה עכשיו והשיט הזה לא עזר לי להרגיש יותר טוב אז מה זה משנה? עו שריטה עוד טביעה בסוף כולנו נמות אז מה זה משנה 100 שנה לפני הזמן המבוקש? אז מה זה משנה למות צעירה ויפה? אז מה זה משנה לדעת שאת הכי טיפשה והגישה שלך דפוקה ופעם היא כתבה לי שהיא אוהבת אותי הכי בעולם והיא חושבת עלי כל יום כל היום סדיוק במילים האלה והיום אני בוטחה שהיא שיקרה איזו שקרנית איזו שקרנית אני עם חיוך על הפנים אני אומרת שאני בסדר גמור אני באמת בסדר גמור תשקרי תשקרי ותשקרי עד שזה יהפוך לאמת קדימה כיח מה זה בכלל משנה? במילא אף אחד לא מקשיב והבית יותר חם עם אור דלוק אז בואו נצרח שוב ביער הזה נצרח עד שניהיה צרודים יומיים. נצרד עד כלות הנשמה. נוציא את הכל. עד שמישהו יבוא כי יחשוב שנאנסת ואת תשכבי על הרצפה ותעמידי שכן, כן, והוא ברח ואת לבד. והאיש ירחם עליך הוא יביא אותך למטפילים ויטפלו בך עם זריקות שיעיפו אותך לשמים ואת לא תבכי יותר כי לא תוכלי לייצר דמעות והם יאמרו שאת מאושרת למרות שהחיוך שלך עשוי תפרים בלתי נראים שהם תפרו בעצמם כי הם רוצים להאמין שהם לא פגעו בך שהם לא הרסו אותך וכשאת לבד את נושמת נושמת ונושמת חומצה והלב שלך שורף ולמרות שבא לך למות את בחיים לא תכנסי לקבר כי את כבר שם ואת רק מחכה שהם יכסו אותך באדמה טריה ישנה ישנה מלאה סדקים וציירת זין על החוף כי זה מה שאת שמה על כולם על עצמך כי לא אכפת לך כבר כי מעולם לא הרגשת שייכת אז מה זה משנה לחתוך עוד צלקת לתת לדם לרדת לבכות במחשבה כי לעולם לא תראי חולשה ולנשום עמוק עמוק בתוך המים למלא את הריאות ולטבוע שוב והפעם על באמת כי כבר הגיע הזמן שתפסיקי תפסיקי כבר עכשיו ומיד תמותי כי לחיות באשליות לא יועיל בדבר Sarah Jaffe - Clementine



הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי alice_ols , 6/1/2017 21:36