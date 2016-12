12/2016

we want it all

היי לכולכם, מקווה שעבר עליכם שבוע טוב וחג שמח



עוד קטע (הוא לא משהו, אבל בכל זאת :) :





לרקוד לפזז על החוף הריק להסתובב במעגלים כאילו אין מחר

לשיר להוציא את הגרון להחזיק את הקיבה והמעיים שלא יפלו לים

לשכוח לנסות לחסום אותן את כל המחשבות והרגשות שמטרידות ללא מנוח

לישון ימים שלמים לשכוח מהכל לעוד כמה דקות

לחיות לשחק בדמיונות כמעט תמיד באשליות שיש עוד מחר













Cage The Elephant - Too Late To Say Goodbye