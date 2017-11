11/2017

אודות לוק אנד לוק

מאז כניסתם של כלי אחסון מפלסטיק,היו שינויים מינימליים בעיצוב הבסיסי של כלי האחסון.חלק מהבעיות הייתה בעיית איטום מושלם וקושי בפתיחת הקופסאות. חוקרים בהנקובי היו מודעים לבעיה זו ולאחר מחקר ופיתוח אינטנסיבי LOCK AND LOCK נולדה. עם מנגנון נעילה מהפכני הכולל 4 “כנפיים” וחותם סיליקון עמיד,המזון נשמר טרי במשך זמן רב יותר ללאחשש לדליפה כלשהי מהקופסא.ניתן לחממן במיקרוגל ולאחסן במקרר ובמקפיא. מאז השקתה,חברת LOCK AND LOCK רכשה 1022 פטנטים,סימני מסחר ורישום של עיצוב ב-68 מדינות ומוצריהנמכרים במלעלה מ-110 מדינות ברחבי העולם. לוק אנד לוק שואפת בהתמדה לפתח מוצרים איכותיים אשר עונים על ציפיותיהם של הצרכנים. ניתן להשיג את קופסאות אלו המשווקות ע”י יבואן LOCK AND LOCK באתר של שמחי ובניו.