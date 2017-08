מלאו כאן את כתובת האימייל

8/2017

יחסות פרטית

היום אני רוצה לכתוב (על קצה המזלג) על הרעיון בפיזיקה שכנראה הכי הרבה אנשים שמעו עליו, אבל לא הרבה באמת יודעים מה המשמעות שלו. איינשטיין, תורת היחסות והמשוואה הם כנראה האייקונים הכי גדולים של עולם המדע, אבל למה הם חשובים בעצם? תורת היחסות הפרטית היא מקרה מצומצם של תורת היחסות הכללית (נושא נהדר בפני עצמו שהיום אני לא אכתוב עליו) שעוסק בהגדרה מחדש של רעיונות שאנחנו בטוחים שאנחנו מכירים מעולה - זמן, מרחב, מערכות ייחוס, תנועה וכו'. לקראת סוף המאה ה-19 פיזיקאים התחילו לשים לב לכל מיני תוצאות מוזרות בניסויים שלהם, כאלה שסתרו את מה שהם חשבו עד אותו זמן על הרעיונות האלה. החשוד המיידי בניסויים האלה - אור. התפישה לגבי אור במאה ה-19 במאה ה-19 הפיזיקאי ג'יימס קלרק מקסוול (כן, ההוא מהשד של מקסוול) ייסד את התורה האלקטרומגנטית, שכנראה הייתה ההישג הכי חשוב בפיזיקה באותה מאה. אחת המסקנות העיקריות שלה הייתה שהאור הוא למעשה גל אלקטרומגנטי. מסקנה שכזו מעלה שאלה די בסיסית - אם האור הוא גל, באיזה תווך הוא נע? אדוות מתפשטות במים, גלי קול מתפשטים דרך האוויר וכו' - אז באיזה תווך האור מתפשט? הסברה הרווחת באותה תקופה הייתה שקיים תווך בלתי נראה וכמעט בלתי מורגש בשם "אֶתֶר" שדרכו האור מתפשט, אבל כשמדענים ביצעו ניסויים כדי לנסות לבדוק את ההשפעה של האתר על הסביבה שלו הם הגיעו למבוי סתום. למשל, היינו מצפים שתנועת כדור הארץ דרך האתר תגרום לכך שאור יתפשט במהירויות שונות כשהוא נע עם ציר הסיבוב לעומת כשהוא נע אנכית לו. אבל לא רק שלא נמצא שום סימן לקיומו של האתר, התגלתה תוצאה אפילו יותר מדאיגה, שהיא למעשה הבסיס לתורת היחסות הפרטית - אור תמיד נע באותה מהירות ביחס לכל מערכת ייחוס (בערך 300,000 קילומטרים בשנייה). מה זה בעצם אומר? כמה מילים על מערכות ייחוס אם אני נוהג במכונית שלי במהירות של 40 קמ"ש, אדם שצופה בי מהמדרכה רואה אותי מגיע לכיוונו במהירות של 40 קמ"ש. אבל למען האמת, אני יכול באותה מידה להגיד (תיאורטית) שהמכונית שלי עומדת במקום ושהצופה מהמדרכה (ביחד עם המדרכה וכל כדור הארץ למעשה) מתקדם לכיוון שלי במהירות של 40 קמ"ש. בדוגמה הזאת זה נשמע קצת מופרך, אבל זאת דרך תקפה לחלוטין להסתכל על המציאות, והיא מניבה את אותן תוצאות פיזיקליות. זה פשוט עניין של נקודת המבט שאני בוחר בה, או מערכת הייחוס. אני יכול להחליט שאני עומד במקום ושכולם זזים לעומתי, או שכולם עומדים ורק אני זז, והמציאות תיראה אותו דבר, לפחות במקרים מסוימים. ההבנה הזאת קיימת כבר מאות שנים. הוויכוח הגדול של גלילאו עם הכנסייה היה האם כדור הארץ מקיף את השמש או השמש מקיפה את כדור הארץ. בגלל התכונה הזאת של בחירת מערכות ייחוס זו הייתה שאלה שלא היה קל לענות עליה בזמנו. מערכות ייחוס כאלה, שניתן להחליף ביניהן באופן ששומר על העקביות של חוקי הפיזיקה, נקראות "מערכות ייחוס גלילאיות", והן מאופיינות בזה שכל הגופים שבהם נעים במהירות קבועה אחד ביחס לשני. ועכשיו לשאלה הבאה - נניח שבעוד שאני נוהג במכונית, אני פותח את החלון וזורק על האדם שצופה בי מהמדרכה בלון מים במהירות של 20 קמ"ש (מנקודת המבט שלי) - מה קורה? באופן דומה, אני רואה את הבלון מתרחק ממני במהירות של 20 קמ"ש, האדם רואה את הבלון מתקרב אליו במהירות של 60 קמ"ש, והבלון מבחינתו "רואה" אותי מתרחק ממנו במהירות של 20 קמ"ש ואת האדם מתקרב אליו במהירות של 40 קמ"ש. עד כאן הכל לחלוטין מובן מאליו - מפני שכל מערכת ייחסות תקפה באותה מידה, ניתן להגיד שכדי לקבל את המהירות של בלון המים ביחס לצופה מהמדרכה צריך פשוט לחבר את המהירות היחסית שלי אליו ואת המהירות היחסית של הבלון אליי - 40 + 20 = 60. זה לא אמור להפתיע אף אחד. אבל זה בדיוק מה שהפתיע את המדענים במאה ה-19 - כאמור, הם גילו שבכל ניסוי שהם ביצעו, מהירות האור היא קבועה בכל מערכת ייחוס. היחסותיות של האור בואו נגיד שבמקום לזרוק בלון מים, אני מסנוור את הצופה שעל המדרכה עם לייזר. כלומר, אני נוהג במהירות של 40 קמ"ש ומאיר עליו קרן אור שנעה במהירות האור (בואו נקרא למהירות האור c). לפי הכלל שלנו למערכות ייחוס גלילאיות, הגיוני להגיד שמנקודת המבט של הצופה על המדרכה, האור נע לכיוונו בסכום המהירויות שלי ושל קרן הלייזר = 40 + c. זו התחזית הקלאסית שאנחנו רגילים אליה מחיי היום-יום. עם זאת, מה שמדענים גילו זה שקרן האור עדיין נעה במהירות c ביחס לצופה במדרכה. טוב, זה קצת מוזר, אבל אם ככה זה בטח אומר שביחס אליי, קרן האור נעה במהירות של c - 40, לא? אז גם זה לא - גם ביחס אליי קרן האור נעה במהירות של c בדיוק. זו, כמובן, סתירה מוחלטת של מה שאנחנו מכירים ממערכות ייחסות גלילאיות. עכשיו כשאנחנו מבינים מה המשמעות של הטענה "אור נע באותה מהירות בכל מערכת ייחוס", אני רוצה שנתעכב עליה שנייה ונחשוב על כמה לא טריוויאלית היא. לפי התוצאה הזאת, אני עקרונית יכול לנוע במכונית שלי במהירות שהיא 99% ממהירות האור, וכשאני אאיר קדימה עם פנס, האור עדיין ינוע ממני במהירות c (מנקודת המבט שלי), ואדם שיסתכל עליי מרחוק גם ייראה את הקרן מתקרבת אליו במהירות c (ולא כמעט פי שניים מזה, כמו שהיינו מצפים). אנחנו רגילים לחשוב שמהירות היא תמיד יחסית ותלויה במערכת הייחוס שאנחנו בוחרים בה, אבל מסתבר שהיא לא - ההתנהגות של האור מראה שכל מה שחשבנו על מהירות יחסית לא מדויק. טוב, אז מהירות היא לא יחסית כמו שחשבנו. זה אומר שאנחנו צריכים לזנוח את האמונה שכל מערכות הייחוס תקפות באותה המידה? לא בדיוק. תורת היחסות הפרטית באה לגשר על הסתירה שלכאורה נוצרת. היא מבוססת על שני כללי יסוד: 1. חוקי הפיזיקה זהים לכל מערכות הייחוס האינרציאליות (כלומר, מערכות ייחוס שמהירותן קבועה). במילים אחרות - כל מערכות הייחוס הגלילאיות תקפות באותה מידה. עקרון זה נקרא "עקרון היחסות". 2. מהירות האור זהה בכל מערכת ייחוס. במבט ראשון נראה ששתי ההנחות סותרות אחת את השנייה, אבל למעשה הן לא. הסיבה שנראה לנו שהן סותרות אחת את השנייה זה שאנחנו רגילים לחשוב שבמערכות ייחוס גלילאיות, המהירות היחסית בין גופים שווה לסכום המהירויות שלהם (כמו במקרה של המכונית, הבלון והמשקיף). אבל ניתן ליישב את הסתירה הזאת על ידי בחירת הגדרה אחרת לאופן שבו אנחנו "מתרגמים" את המהירויות היחסיות בין מערכת ייחוס אחת לאחרת (התרגום הזה הוא תהליך מתמטי פשוט שנקרא "טרנספורמציית לורנץ"). אם כן, על פי תורת היחסות הפרטית, מפני שיש לנו מערכות ייחוס שונות שמהירות האור בהן היא זהה, חייב להיות משהו אחר ביניהן שהוא "יחסי" בגודל שלו, כדי להסביר את זה שהמהירות לא משתנה. אז מה בכל זאת כן יחסי בין מערכת הייחוס שלי לבין מערכת הייחוס של הצופה מהמדרכה? מסתבר שאלה הזמן והמרחב בכבודם ובעצמם. אורכים מתכווצים וזמנים מתרחבים אנחנו רגילים לחשוב על המרחב ועל הזמן כעל דברים שונים לגמרי; בחיי היום-יום שלנו, עצמים מאופיינים על ידי המיקום המרחבי שלהם שמשתנה עם הזמן. בנוסף, אנחנו רגילים לחשוב עליהם כאבסולוטיים - שנייה היא אותה שנייה בכל מערכת ייחוס, ומטר הוא מטר בכל מערכת ייחוס. מנקודת המבט הקלאסית שלנו, מהירות היא בסך הכל תוצר לוואי מקיומם העצמאי של המרחב והזמן - המהירות היא פשוט השינוי במיקום לאורך זמן. אבל תורת היחסות ממוטטת את הרעיונות הללו באמצעות הכלל שמהירות האור היא קבועה בכל מערכת ייחוס. תורת היחסות הפרטית מראה שהמרחב והזמן הם לא אבסולוטיים כמו שחשבנו, ושלמעשה הם תלויים במערכת הייחוס שנבחר בה. בנוסף, היא מצביעה על קשר עמוק בין השניים שאנחנו לא מרגישים בו בחיי היום-יום. בואו נסתכל על הניסוי המחשבתי הבא מנקודת הראות של תורת היחסות הפרטית: אדם המחזיק שעון עומד בתוך רכבת הנעה על גבי מסילה. זה שעון מיוחד שמודד זמן באמצעות חלקיק אור (פוטון) שנע מלוחית אחת לאחרת בתדירות קבועה (למשל, פעם בשנייה). ממערכת הייחוס של האדם שברכבת, זה בדיוק מה שקורה: עם זאת, מה ייראה אדם שעומד ברציף בעוד שהרכבת עוברת לידו? מנקודת המבט שלו, הפוטון לא נע מלוחית ללוחית בקו ישר (כפי רואה האדם ברכבת), אלא במסלול אלכסוני (בגלל התנועה של הרכבת). הנה המסלולים של הפוטון, כפי שהם נראים בכל מערכת ייחוס (משמאל - מנקודת המבט של האיש ברכבת. מימין - מנקודת המבט של האיש ברציף): אם כן, בעיני האיש על הרציף הפוטון יעבור "באותו פרק זמן" (הסיבה למרכאות תתברר מיד) מסלול ארוך יותר מאשר בעיני האיש שברכבת. אבל אנחנו גם יודעים שמהירות האור צריכה להיות זהה עבור שניהם. אז מה בכל זאת יהיה יחסי? התשובה הבלתי צפויה היא זו - הזמן והמרחב. כדי שמהירות האור תהיה זהה בשתי מערכות הייחוס, הזמן צריך לנוע לאט יותר במערכת אחת מבאחרת, והאורך של אובייקטים צריך להיות קצר יותר במערכת אחת מבאחרת. ואופן יותר ספציפי - בעוד שבעיני האיש שברכבת הכל ייראה "כרגיל", כשהאיש על גבי הרציף יסתכל לתוך הרכבת, זה ייראה לו כאילו השעון מתקתק לאט יותר - ייקח לפוטון יותר משנייה אחת להשלים את המסלול. בנוסף, הרכבת עצמה תיראה קצרה יותר. כמובן, התרחיש הזה לא תופס רק במקרים שבהם שעונים מעורבים (זה היה סתם כדי להמחיש בצורה יותר טובה מה קורה). מסתבר שבמערכות ייחוס מהירות יותר הזמן זורם לאט יותר מבמערכות ייחוס איטיות, ואורכים "מתכווצים" (הכל, כמובן, מנקודת המבט של מי שמסתכל "מבחוץ", מהרציף). המרחב והזמן הם יחסיים. יכול להיות שנתקלתם בעבר בסיפורים בדיוניים או סרטים על אסטרונאוטים שטסו קרוב למהירות האור (במשך מה שהרגיש להם כמו מספר שעות), וכשהם חזרו לכדור הארץ למעשה עברו שנים. אמנם הסיפורים אינם אמיתיים, אך הבסיס לפיזיקלי מדויק לחלוטין - ככל שמתקרבים למהירות האור, הזמן והמרחב היחסיים מתעוותים ביחס למערכות ייחוס שנעות במהירויות נמוכות יותר. הסיבה שאין לתופעות האלה כמעט שום השפעה עלינו בחיי היום-יום היא שאנחנו נעים במהירויות כל כך נמוכות בהשוואה למהירות האור, שהאפקטים של התופעות הללו כמעט לא מורגשים. גם אם תטוסו במטוס במהירות של מאות ואפילו אלפי קילומטרים בשעה, אתם עדיין כל כך רחוקים ממהירות האור שאין שום סיכוי שתחושו בשינויים יחסיים במרחב או בזמן. אבל השינויים הללו אמיתיים ונהיים הרבה יותר משמעותיים בקני מידה גדולים. הקשר בין המרחב לבין הזמן עצם העובדה שלמהירות של מערכת הייחוס יש השפעה על תפישת המרחב והזמן של צופים שנמצאים בה מצביע בפירוש על קשר כלשהו בין המרחב לבין הזמן. יכול להיות ששמעתם בעבר אנשים שאומרים שהזמן הוא המימד הרביעי, וכאן בדיוק הרעיון הזה נכנס לתמונה. מסתבר שמבחינה יחסותית, הרבה יותר "נכון" להפסיק לחשוב על האופן שבו שלושת מימדי המרחב משתנים לאורך זמן (כמו בפיזיקה הקלאסית ובחיי היום-יום), אלא פשוט לחשוב על הזמן כמימד בפני עצמו, כך שהמציאות כולה מתוארת בתור מרחב-זמן ארבע-מימדי (שלושה מימדים מרחביים ומימד זמן, שאין ביניהם הבדל מעשי). כך, כל אירוע יכול להיות מתואר על ידי ארבעה גדלים - שלושה גדלים שיתארו את הנקודה המרחבית שלו ונקודה נוספת שתתאר את הזמן שבו הוא קרה. מרחב-זמן שכזה מכונה בתורת היחסות הפרטית "מרחב מינקובסקי". למה יותר שימושי לנו לייצג את המציאות כמרחב מינקובסקי? כי אמנם אנחנו יודעים שהמרחב והזמן שניהם יחסיים, אבל כאשר אנחנו עובדים במרחב מינקובסקי, ניתן להגדיר גודל פיזיקלי (שנקרא לו "אינטרוול מרחב-זמן") שתורת היחסות מראה שתמיד נשאר קבוע לכל מערכת ייחוס. לאינטרוול הזה אין משמעות פיזיקלית אינטואיטיבית כמו לאורך של אובייקט או למשך של אירוע, אבל כפי שראינו בדוגמת הרכבת, שתי מערכות ייחוס שונות יכולות להתווכח על דברים כמו אורך או משך. לעומת זאת, תורת היחסות הפרטית מבטיחה שיש דבר אחד שכל מערכת ייחוס תמיד תסכים עליו - האינטרוול מרחב-זמן בין שני אירועים במרחב מינקובסקי. דוגמת הרכבת שלנו הייתה פשוטה יחסית, אבל ניתן גם לחשוב על מצבים שבהם שתי מערכות ייחוס שונות יכולות להתווכח על סדר של אירועים - מה קרה קודם, א' או ב'? דבר זה נובע באופן טבעי מהיחסותיות של הזמן. עם זאת, אינטרוול המרחב-זמן מספק לנו מידע על דבר חשוב הרבה יותר מהסדר של אירועים - הוא מספק לנו מידע על הסיבתיות שלהם. במילים אחרות - הוא אומר לנו אם אירוע א' השפיע על אירוע ב' או להפך. אם כן, תורת היחסות טוענת שאי אפשר באמת להגיד מה קרה לפני מה (מפני שזה משהו יחסי), אבל ניתן לקבוע בוודאות מה גרם למה לקרות (מפני שזה משהו אבסולוטי שנקבע על ידי אינטרוול המרחב-זמן). ושוב, במציאות היום-יומית אנחנו רגילים לחשוב שסיבתיות נקבעת על ידי סדר האירועים. אם אירוע א' קרה לפני אירוע ב', אז ברור שאירוע א' יכל להשפיע על ב' אבל לא להפך. אבל אני חוזר ומדגיש - זה פשוט מפני שאנחנו חווים את המציאות שלנו ממערכות ייחוס מאוד מאוד איטיות ביחס למהירות האור, ולכן אף פעם לא נחווה סיטואציות בהן יש לתופעות האלה השפעה משמעותית. וזה רק קצה הקרחון מן הסתם, ההסתכלות החדשה הזאת על מהירות, מרחב וזמן לא משפיעה רק על שלושת הגדלים האלה. היא משפיעה על כל גודל ותופעה שקשורים אליהם - תנע, אנרגיה ועוד. כך, למשל, המשוואה הכי מפורסמת בתורת היחסות הפרטית היא . המשוואה הזו היא גרסה מצומצמת של משוואה כללית יותר שבאה להסביר את הקשר בין אנרגיה, תנע ומסה של אובייקט. אם נתמקד במשוואה המקוצרת, נראה שהיא טוענת שהאנרגיה של גוף (המצוי במנוחה) שווה למסה שלו כפול מהירות האור בריבוע. במילים אחרות - יש קשר בין מסה לבין אנרגיה. זהו קשר שהחשיבות שלו היא עצומה, ושקשה להאמין שהוא נובע באופן טבעי מהרעיון הפשוט שמהירות האור היא קבועה בכל מערכת ייחוס. באופן דומה, ניתן להגיע מתורת היחסות לעוד המון מסקנות מדהימות שמשנות לחלוטין את האופן שבו הפיזיקה נהגה בעבר לחשוב על גדלים פיזיקליים מסוימים (אני לגמרי ממליץ למי שזה מעניין אותו להיכנס יותר לעומק הנושא, אשמח גם להמליץ על מקורות). זו בדיוק הסיבה שתורת היחסות נחשבת כל כך חשובה ומעניינת - היא (בלי הגזמה) הפכה לחלוטין את האופן שבו פיזיקאים מסתכלים על המציאות, והייתה למעשה הצעד הראשון בדרך לפיזיקה המודרנית (ולכן איינשטיין נחשב כזה גאון - כי הוא הצליח להתגבר על כל הדעות הקדומות שהיו לו בנוגע למציאות ולגזור תורה פיזיקלית חדשה לגמרי מתוך התנהגות של האור במערכות ייחוס שונות). כפי שאמרתי, תורת היחסות הפרטית היא בסך הכל מקרה מאוד מצומצם של רעיון אפילו יותר עוצמתי - תורת היחסות הכללית. בעוד שתורת היחסות הפרטית מתעסקת רק במערכות ייחוס אינרציאליות, תורת היחסות הכללית מתעסקת במערכות מכל הסוגים ועל הדרך גם שופכת אור חדש לגמרי על כל הרעיון מאחורי כוח הכבידה. אבל כאמור, לא בזה עוסק הפוסט - אולי בעתיד הרחוק _________________________________________________________________ כרגיל, תודה למי שקרא. תמיד שמח להתייחס לכל שאלות או הערות שיש לכם, וכמובן לשמוע על נושאים אחרים שהייתם רוצים לקרוא עליהם. נתראה!

נכתב על ידי קרל שוורצשילד , 26/8/2017 16:17 בקטגוריות פיזיקה