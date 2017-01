צל של אישה

1/2017

עוד יום מגיע לסיומו

היה בסדר בעבודה

כמעט נדרסתי היום אבל לא היה לי אכפת אפילו לא פחדתי להידרס

המצב הנפשי לא השתנה

החור בלב גם ככה גדול מידי

אין שום דבר שאפשר להכניס לתוכו כדי למלא את החלל

אני מפזרת חיוכים מזוייפים לכל הכיוונים וזה כבר הפך להרגל חסר שליטה



אני לא רוצה להיות לבד יותר אבל אני לא יכולה לסמוך על אנשים כי הם לא חזקים מספיק להיות לצידי

החזקתי תינוק היום

זאת הפעם הראשונה שלא היה לי דרך להימנע מכך

התינוק היה כבד אפילו שאין לו שנה וזה די הפתיע אותי

היה לי קשה לגרום לו לחייך בזמן שלאחרים זה היה כל כך קל

וחשבתי לעצמי בראש שאם לי היה תינוק הוא בטח היה מכוער ולא יפה כמו זה שהחזקתי

ושיש לתינוק הזה מזל שיש מי שאוהב אותו ומחזיק אותו ככה

יש לו יותר אהבה ויותר ביטחון ממה שלי יש בחיי האישיים

קראתי את הפרק הראשון בספר אבל אני אצטרך לקרוא אותו 3 פעמים כדי לשנן מילים שלא ידעתי

קניתי גלולות יאז אני מקווה שהם לא יהפכו לי את המצב רוח פעם לקחתי גלולות אחרות והם גרמו לי להיות רגישה ולבכות הרבה

I know you're tired of loving, of loving

With nobody to love, nobody, nobody

So just grab somebody, no leaving this party

With nobody to love, nobody, nobody