12/2016

היה לי יום רגוע מה שדווקא מדאיג אותי כי בדר"כ אחרי רוגע מגיעה סערה שמעתי היום משפט יפה -Three things cannot be long hidden the sun the moon and the truth- ע"פ בודהה שכחתי שחנוכה בכלל אז חג שמח לכם הלכתי לצפות בג'ואן מארקדיה מי שלא יליד\ת שנות ה90 (או לפניי) כנראה לא מכיר\ה אז אני ממליצה לראות את הסדרה הזאת אומנם אין שם כזאת טכנולוגיה כמו של היום אבל סדרה מוצלחת