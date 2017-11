מלאו כאן את כתובת האימייל

איך שהוא, בכל פעם שאני מבקרת בישרא וחוזרת לכתוב אני מרגישה כמו בת אדם חדשה לגמרי. אני כל כך שונה מהאני שהייתי אתמול, שלא נדבר על האני שכתבה פה בפעם האחרונה אבל את זה לא תדעו. החלטתי לחסוך לכם ובעיקר לעצמי את המבוכה, אז הפכתי את כל הקטעים הקודמים שלי לטיוטות. החיים הם הזיה, באמת. לפעמים קצת קשה לי לעכל את זה. אני פתאום לומדת לאט לאט איך זה לחיות לבד ואיך זה לא לתלות את האושר שלי באדם אחר, במיוחד לא גבר. אף פעם לא הייתה לי מערכת יחסים רצינית וארוכה, אבל היו לי כמה ״רומנים״ קצרים. מהגבר האחרון שהיה לי, למדתי לקח כל כך חשוב - אני חייבת להפסיק לחפש אישור מהמין השני לזה שאני יפה, אהובה, רצויה, שווה. בשנתיים האחרונות חיפשתי תשומת לב גברית ללא סוף כדי להרגיש שאני שווה משהו למישהו בעולם הזה כי בעיניי עצמי, לא הייתי שווה כלום. כל גבר שיצאתי איתו לא התאים לי בשיט ואני מאמינה שבתוך תוכי ידעתי את זה, פשוט לא היה אכפת לי. אם הוא היה יפה, אם נמשכתי אליו, אם הוא נתן לי תשומת לב ואם הוא גרם לי להרגיש רצויה - כולי שלו. בפעם האחרונה זה נגמר כל כך רע. אני יודעת שגברים יכולים להיות תחמנים ושקרנים, אבל לא באמת הבנתי עד כמה. כל מה שהוא סיפר לי היה בולשיט אחד גדול. הוא אמר את כל הדברים הנכונים, את כל מה שרציתי לשמוע, אך ורק כדי להשכיב אותי, למרות שהוא ידע מראש שאנחנו לא הולכים לשכב ואם הוא מחפש סטוץ, זאת לא הכתובת. עדיין, הייתי אתגר.. וגברים הם ציידים מטבעם, לא ככה? עד היום, מדהים אותי שלא ראיתי את כל הred flags שנפרשו בפניי. הוא היה אגרסיבי, דיבר מלוכלך, זרק עלבונות לא במקום כביכול ״בצחוק״ כשבמציאות מדובר בבחור שמרגיש צורך להוריד את האישה מולו כדי להרגיש גבר-גבר. עדיין, הייתי מוקסמת מהדיבור החלקלק שלו, מהפנים שלו, מהגוף היפה שלו וכל כך נהנתי מתשומת הלב שלו שפשוט הפכתי להיות עיוורת. פתאום כשהוא החליט לחתוך, הרגשתי שאני רק רוצה להיאחז בו יותר ויותר ולא לתת לו ללכת, כי אם הוא ילך, גם ההרגשה שאני יפה, אהובה, רצויה ושווה תלך יחד איתו לאלף קיבינימט. בכיתי. אפילו נשברתי לכמה ימים. מחקתי את המספר שלו. החזרתי אותו. התגעגעתי אליו. שנאתי אותו. הרגשתי כל כך אבודה ומבולבלת. הרגשתי כלום. Oh boy, I was a hot mess. לאחר המון מחשבות, החלטתי שזה לא יכול להמשך ככה. אני צריכה להעריך את עצמי ולאהוב את עצמי כל כך, שהאופציה לחפש אישור מבנאדם אחר שהוא לא אני תשמע כל כך מגוחכת בעיניי. החלטתי שאני לא מחפשת יותר אהבה, לא מחפשת יותר גבר. כמה ימים אחרי, ניתקתי גם קשר עם חברה טובה כי הרגשתי שכל אחת נמצאת בשלב שונה בחייה ובשלב זה בחיי, אני מעדיפה שדרכינו ייפרדו. אני מנסה להתחבר כמה שפחות לפייסבוק, אינסטגרם ויוטיוב ולבלות כמה שיותר זמן עם המשפחה במטרה להתקרב לאמא, אבא ושני האחים שלי יותר ולהקיף את עצמי באנשים שאני אוהבת והם באמת אוהבים אותי בחזרה. אני מנסה לדאוג לעצמי יותר, לשים דגש על תזונה בריאה, שתיה מרובה, פעילות גופנית ושינה נכונה. אני מזכירה לעצמי בכל יום שכל מה שאני צריכה כבר נמצא בתוכי ושאני יכולה להרגיש לגמרי שלמה גם כשאני רווקה. הלב שלי תפוס. רק שהפעם, כל האהבה מופנת אליי. How fun is that?

