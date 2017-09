9/2017

שלחתי הודעה לשאול לשלומו. היה לו השבוע יומולדת.

אמרתי לו שהוא נעלם, הוא אמר שגם אני.

אמרתי לו שחשבתי עליו, הוא ענה שהתגעגע מאוד.

שאלתי מה הסיבה לריחוק הזה. הוא ענה שאין לו סיבה מוצדקת.

הוא התקשר. דיברנו.

איזה מוזר זה היה לשמוע את הקול שלו שוב.

דיברנו קצת על כל מה שקרה, איך אחרי שנפגשנו דברים התפקששו להם בכזאת מהירות..

אני רציתי ממנו יותר ולחצתי עליו, התנצלתי בפניו היום על היותי עקשנית וילדותית באותם רגעים.

אמרתי לו שעדיין אכפת לי ממנו והוא אמר שגם לו אכפת ממני.

אני יודעת שהוא מפחד ממחויבות, אני פשוט מרגישה את זה.

הוא התחיל לדבר על זה שכואב לו הגוף אחרי משחק הכדורגל שהיה לו היום ואמר שבא לו ממש שאעשה לו מסאג׳.

כשנפגשנו בפעם הראשונה עשיתי לו את המסאג׳ הכי מושלם בעולם. הרגשתי כל כך טוב איתו, לפנק הרגיש לי כל כך טבעי.

שמעתי בקול שלו איך לאט לאט ההורמונים התחילו להשתולל להם.

הזכרתי לו שאני נוסעת בסוף החודש לתאילנד. הוא אמר: ״דווקא מתאים לי לראות אותך ב-28״

עניתי לו שהוא חי בסרט שזה יקרה.

שנינו צחקנו.

התחלנו להתחרמן בקטנה. הוא רצה ששנינו נהנה מזה, אבל אני לא יכולתי לעשות יותר מדי כי אני במחזור.

הוא התבאס ממש ואמר ״אוף, ממש רציתי״

אמרתי לו ״רואה שאתה מדבר איתי רק בגלל זה?״

הוא ענה ״אם את באמת חושבת ככה, אז זהו אני שותק ומשנה נושא״

שינינו נושא.

שנינו התחלנו להתעייף.

אמרתי לו שעדיף שנלך לישון.

השיחה נסגרה אחרי שאמרתי לילה טוב.

אני לא יודעת מה הקטע שלנו, אני אפילו לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה קטע

אני רק יודעת שבכל פעם שאני שומעת את הקול שלך, אני מרגישה זרמים בגוף

או לדברי ריהאנה: ״When I'm with you, all I get are wild thoughts"

אוף.

אתה והקול הזה שלך

רק נזק.