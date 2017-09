9/2017

לאחרונה אני לא בדיוק ישנה בלילות או אם להיות יותר מדויקת לא ממש רוצה לישון, מה שנורא מוזר כי שינה זה החיים בשבילי.

הייתה לי היום שיחה עם אמא על אהבה ועל גברים אחרי שסיפרתי לה שאני מרגישה קצת בודדה מאז שבת דודה שלי (שהיא גם החברה הכי טובה שלי) התארסה והיא מבלה יותר זמן עם הארוס שלה מאשר איתי. שלא תבינו אותי לא נכון, אני הכי שמחה בשבילם בעולם אבל היא חסרה לי, וגם חסר לי מישהו לאהוב ומישהו שיחזיר לי את האהבה הזאת.

חיי האהבה שלי מסתכמים בשני scenarios: לרוב כשאני פוגשת מישהו שמוצא חן בעיניי זה נקטע אחרי הפגישה הראשונה כי אני לא מחפשת *רק* סקס ולגברים בימינו יש בעיה קשה של מחויבות, אבל לפעמים אני גם פוגשת את הגברים האלה שמשדרים שהם נורא מעוניינים, אבל לא מספיק כדי להזיז עניינים (כגון: הקראש שלי בעבודה)

סיפרתי לאמא שהוא מוצא חן בעיניי ושהוא זורק לי מחמאות על שמאל ועל ימין, ויש בינינו מבטים כאלה אבל הוא לא באמת עושה עם זה משהו. זה לא שהוא לא יודע להתחיל עם בנות, הוא כולו נוטף כריזמה וביטחון עצמי ובנות נופלות לרגליו. היה אפילו מקרה שחבורה של בנות הגיעו לעבודה ושאלו איפה הוא ומתי הוא עובד. הוא ביקש פעם אחת את המספר שלי בצחוק ואני מנחשת שזה היה כדי לראות איך אני אגיב, but then again, מילת המפתח היא - בצחוק. אחרי שהוא שינה נושא, פשוט חייכתי והמשכתי לעבוד. למזלי, אני יודעת להסתיר את הרגשות שלי ואני לא משדרת לו שאני מתלהבת ממנו יותר מדי למרות שבראש שלי כבר עשינו חמישה ילדים. ניסיתי לחשוב על סיבות אחרות שיכולות למנוע ממנו להתחיל איתי. אני עובדת באותו מקום עבודה עם אבא שלי ורוב הזמן הוא בסביבה שלנו. שניהם בקשר די טוב אבל עדיין, אולי הוא קצת חושש מזה. אולי זאת בכלל העובדה שהוא יודע מראש שאיתי סטוץ לא יהיה לו ושאם יקרה בינינו משהו, זה ילך לכיוון של זוגיות. לפי דעתה של אמא, אלו סתם תירוצים. גם אם הנוכחות של אבא שלי מפריעה לו, הוא יכל לחפש משמרות שהוא לא עובד איתנו או למצוא רגעים שהוא לא בסביבה כדי לדבר איתי. כשגבר רוצה מישהי, הוא יהפוך עולמות בשבילה. פעם אחת שמעתי אותו אומר משפט שמהדהד בי: ״אם אני רוצה מישהי ויודע שהיא בשבילי, אני לבד מזיז את המושכות. אני לא צריך שהיא תרדוף אחרי. לא אוהב את זה.״ וזה רק גורם לי לחשוב שבתכלס הוא סתם נהנה לפלרטט איתי ועם נשים בכללי אבל כשזה מגיע למעשים ולא לדיבורים, הוא לוקח צעד אחורה. וזה מוזר. אבל, it is what it is.

מגיע לי גבר שיהפוך עולמות בשבילי, לא פחות ולא יותר. מגיע לי מישהו שירצה רק אותי וזהו.

הגיע הזמן להפסיק לחשוב על אנשים שלא חושבים עליי בחזרה.

ובכלל, הגיע הזמן להתמקד בעצמי ובאושר שלי.

הגיע הזמן ללמוד להנות מהלבד הזה.