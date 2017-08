8/2017

הלכתי לעבודה מבואסת פצצות בגלל הבחור האחרון שדיברתי איתו

הייתה לנו ״שיחת יחסינו לאן״ אחרי שנפגשנו כי הרגשתי שאני חברה שלו אבל לא באמת חברה שלו, you know what I mean?

הוא אמר שאני מעניינת אותו ומשהו חזק מושך אותו אליי ללא שליטתו אבל בשלב זה בחייו יהיה לו מאוד קשה להיות בזוגיות

אני הרגשתי שמצד אחד הוא רוצה אותי אבל מצד שני, הוא מעדיף לא להכנס לזה כי יש בינינו יותר מדי מכשולים כמו דת ומרחק והלימודים שלו ותוסיפו לזה את העובדה שהוא אף פעם לא היה מאוהב ואף פעם לא הייתה לו חברה רצינית

בשורה התחתונה, גם אם הוא רוצה אותי, הוא לא רוצה אותי מספיק

ולי מגיע יותר מזה, אז אמרתי לו לא לדבר איתי יותר

חסמתי אותו מכל מקום אפשרי וזה השפיע עליי ממש

אחרי חודש שבו דיברנו נונסטופ, זה פתאום נורא מוזר שהבנאדם הזה כבר לא חלק מהחיים שלי

כשהגעתי לעבודה, נראתי כמו זומבי והיה לי רגע שבו כמעט בכיתי כי כאב לי והוא היה חסר לי

אבל אז הקראש שלי בעבודה הגיע ושנינו עבדנו ביחד

הוא אמר לי שהוא נפרד מחברה שלו, הוא גם אמר שהוא הגיע מבואס לעבודה אבל אחרי שראה שאני איתו במשמרת הוא שמח ממש

הוא נתן לי טופי טעים ואפילו יצא באמצע משמרת כדי לקנות לי קינדר בואנו, ככה בשיא הספונטניות

אפילו לא שמתי לב איך תוך שניה, שכחתי מהבחור הקודם והוא באמת לא עניין אותי יותר

בתכלס, אני מתחילה להבין שכל מה שאני מרגישה לגברים זה

הורמונים

לא אהבה

ולא נעליים.