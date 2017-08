The Gemini Diary

מלאו כאן את כתובת האימייל

8/2017



אז לפני שנפגשנו, הכנתי את עצמי נפשית לאופציה שיכול להיות שניפגש ויהיה מדהים וזה ימשיך, ויכול להיות שניפגש ויהיה מדהים והוא ייעלם אחרי יומיים כי זה מה שאנשים נוטים לעשות במאה ה-21 ואני לא בטוחה למה אבל זה הפך להיות דבר לגמרי לגיטימי נפגשנו ובאמת היה מדהים אבל עכשיו הוא מתנהג מוזר, מדבר הרבה פחות ומתרחק ממני וזה יהיה לגמרי שקר אם אני אגיד שזה לא מפריע לי לפעמים אני מכניסה את עצמי לסרטים אבל אני לא יכולה להתעלם מהאינטואיציה שלי שאומרת לי שמשהו פה לא בסדר ושכנראה הוא לא מעוניין להמשיך את הקטע הזה וזה בסדר, אם רק היה לו את האומץ להבהיר לי את זה.. אולי אני סתם מגזימה, אולי לא כל מה שאני יודעת זה שאני מבולבלת ומבואסת as fuck כי לא ציפיתי, לא ממנו אבל אני צריכה להזכיר לעצמי שאני אישה שווה, חזקה, חכמה, יפה מבחוץ ומבפנים ואם הוא לא רואה את זה ולא רוצה להיות חלק מחיי אז oh well ההפסד הוא אך ורק שלו.

נכתב על ידי thegeminidiary , 26/8/2017 22:13