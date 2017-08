8/2017

לגור בדירת סטודיו יחד עם אבא ללא חדר משלי זה..

לקבל את העובדה שברגע זה ממש

I've been fucking cockblocked by my own father

דמיינו לכם את הסיטואציה הבאה:

אני והקראש שלי

אחת לפנות בוקר

שיחה לילית לוהטת

רותחת

שני הצדדים חרמנים פיצוצים

חשמל

קצר

זרמים בגוף

חם

כל כך חם וזה לא משנה שהמזגן על 16

וממש בשיא הלהט

שניה לפני הסוף

בום

אבא חוזר מעבודה

בום

אני מנתקת את השיחה

בא.

לי.

למות.

שלכם לנצח,

ילדה כל כך פאקינג מתוסכלת מינית.