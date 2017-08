מלאו כאן את כתובת האימייל

8/2017

חדר בריחה, חדר זעם, אוכל וניצוצות.

החיים כל כך דינאמיים, קל שזאת הסיבה היחידה שעדיין לא חתכתי את עצמי למוות. מדהים איך אפשר לבכות בלילה ולקום ליום כל כך מוצלח. היום בצהריים גררתי איתי את אבוש הנסיך לשוק הכרמל כי היינו חייבים לעשות קניות וסוף סוף יצא לי לבקר בסופרמרקט הטבעוני הראשון בישראל. אני מאוהבת בבעלים של המקום, הוא כל כך פאקינג נחמד ויש מבחר ענקי של מוצרים טבעונים 10/10 would highly recommend קוראים למקום ״הגל הירוק״ והוא נמצא ברחוב הכרמל 50, רוצו לשם! (not sponsored ) (although I wish it was) אחרי שהסתובבנו בערך שעתיים, חזרנו הביתה והכנתי שקשוקה טבעונית שהרשימה את אבא שהיה סקפטי לגבי כישורי הבישול שלי, מה שנורא מעליב, אבל יצא מושלם וזה באמת מה שחשוב. באמצע הביס, אחי הגדול התקשר אליי ושאל אותי אם באלי ללכת לחדר בריחה היום בערב איתו ועם אחי הקטן. עוד לא יצא לי ללכת לחדר בריחה בעבר והאמת שתמיד רציתי, אז ממש שמחתי שהוא הציע. חדר הבריחה היה ממש כיף. היינו בעצם חבורה של שודדים והייתה לנו שעה לפענח את המיקום והקוד של הכספת הראשית בבנק, שם מחכים לנו זהב ויהלומים. באיזשהו שלב, הייתה לנו כספת קטנה שבה הסתתר רמז לקוד. היה בה מן חור כזה, שאליו אמור להכנס מברג. אחי הגדול ניסה להכניס אותו בכוח אבל ללא הצלחה, אז המפעילה דיברה איתנו ברמקולים ואמרה לו: ״חבר, אם זה לא נכנס.. כנראה שזה לא זה״. בהיותי האחות הכי appropriate שיש, אמרתי לאח שלי ״that's what she said". שניה אחרי, המפעילה ענתה לי: ״שמעתי את זה.״ וכולנו מתנו מצחוק. אחרי שסיימנו את חדר הבריחה בהצלחה, אחי הגדול הפתיע אותנו ואמר שהוא הזמין לנו מקום גם בחדר זעם בסביבה. אחי הקטן בדיוק נפרד מחברה שלו ולי היו אגרסיות של שנים להוציא, זה פשוט בא לי משמיים. שברתי היום כוסות, ספלים, אגרטלים, מקלדת, מסך טלוויזיה, מדפסת ועל הדרך גם פצעתי את עצמי מרוב התלהבות. המפעיל בחדר הזעם היה סופר חמוד. הוא ממש התחבר אלינו ואחרי ששברנו לו חצי מהדברים במקום, התחלנו לדבר והוא סיפר לנו שהוא החלים מסרטן, פעמיים. פאקינג פעמיים. הוא הראה לנו תמונות שלו לפני, בזמן הכימו, אחרי, ותמונות של הגידול בשיאו ולאחר שהוא הצטמק. כששמעתי וראיתי את זה, פתאום כל הבעיות שלי התגמדו. יש גיבורי על בקומיקס, ויש גיבורי על במציאות. הבנאדם הזה פשוט מלאך ואין לי מילים לתאר כמה אני שמחה שהוא בריא עכשיו. זה שאני חיה, נושמת, בריאה, זה כל כך לא מובן מאליו ואני לגמרי הולכת לעבוד על גישה יותר חיובית בחיים. אחרי שסיימנו מחדר הזעם, החלטנו ללכת לאכול בשיא הספונטניות במסעדת זוזוברה והאמת שהאוכל ממש מעולה. חברה של אחי הגדול הצטרפה אלינו והיא ממש חמודה. לבסוף, התקנחנו בגלידה מאניטה כדי לסיים יום מדהים בצורה הכי מתוקה שיש. מישהו חדש נכנס לחיי וזה כיף. זה כל מה שיש לי להגיד בינתיים. :) 4.8.17 - השישי הכי טוב בחיי.

נכתב על ידי thegeminidiary , 5/8/2017 02:03