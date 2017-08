לבכות זה בסדר. אבל רק הלילה.

8/2017

יש בי הרבה כעס ואכזבה

אבל מצד שני אני שמחה שאני אצל אבא עכשיו

אני מרגישה יותר חופשיה, יותר שקטה נפשית

אמא ואחים שלי בשוק של ממש, האמת שגם אני מופתעת מעצמי

אף אחד לא ציפה שאני אעשה את זה, ועוד בכזאת פתאומיות

כל כך הרבה פעמים רציתי לעזוב, אבל אף פעם לא היו לי ביצים פשוט לקום וללכת

והנני כאן, ישנה כבר ארבעה לילות אצל אבא

לפעמים אני קצת בודדה כי הוא כל הזמן בעבודה, אבל הוא הסכים לי לאמץ חיה

עדיין מתלבטת בין כלב לבין חתול

חתיכת שינוי, יש לאבא גם גג שמשקיף על הים

אני לא רגילה לשום דבר בבית הזה, אבל לפחות זה מרגיש טוב

מחר אנחנו הולכים לשוק לקנות מצרכים ל*שתי* נפשות, כבר לא אחת.. מתנחלת שכמותי

מצחיק אותי שאיך שאני חוזרת להתגורר ביפו, אנשים מחליטים למחות ולשרוף פחים ברחובות

אני לא צופה בחדשות אבל שמעתי קצת על הבלגאן

אם לא הייתה לי סיבה לברוח שוב לתל אביב, אז עכשיו יש לי

אבל הלב שלי לא שם..

הלב שלי מבולבל כרגע, אבל אני מניחה שזה פשוט עניין של הרגל

אני לא נותנת לעצמי להיות פגיעה ולחשוף יותר מדי רגשות

אני לפעמים גם לא יכולה לבכות בלי לשפוט את עצמי

אבל הלילה אני מרשה לעצמי להתפרק כי כבר יותר מדי זמן שאני לא נותנת לעצמי לאבד שליטה

ועכשיו ששום דבר לא בשליטתי, אני חייבת.

אז טישיו שלי... where you at?