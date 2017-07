דברים כיפיים שקרו היום:

7/2017

1. אני ואבא הלכנו לעשות מסאג׳.

2. אכלתי אוכל תאילנדי מדהים. אה, גם גלידה טבעונית מוניליה. הסורבה שוקולד מעולה, הקוקוס קוקוסי אבל בואו נדבר שניה על הלוטוס. אני אפילו לא יודעת למה ניסיתי את הטעם הזה, גם בגרסא הלא טבעונית לא אהבתי אותו. מי אתם, אנשים שאוכלים עוגיות לוטוס מרצונם החופשי ונהנים מזה?

3. היום כשהתאפרתי, שמתי אודם אדום וקיבלתי המון מחמאות. כשאמא חזרה הביתה מעבודה וראתה אותי היא אמרה לי היום ״איזה ילדה יפה יש לי״ וזה היה כל כך חמוד.

4. השבוע שיני הבינה שלי החליטו לצמוח להן ואחרי יומיים רצופים של כאבי תופת, הכאב סוף סוף נרגע.

5. בת דודה שלי וחבר שלה עלו שלב ביחסים וכנראה שיש אירוסין על הפרק. אני ממש אוהבת את חבר שלה אז אני הכי שמחה בשבילם שיש. היא שלחה לי תמונה של טבעת (מיני מתנה לפני הטבעת הרשמית) והיא פאקינג מדהימה. אני מתחילה להבין למה בנות כל כך אובססביות לחתונות וליהלומים ובקיצור מזה השטויות האלה גם אני רוצה יהלום CAN SOMEONE WIFE ME UP ALREADY